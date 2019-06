“Nos hemos quitado un peso de encima”

Las respiraciones apenas tienen sonido; sí sonaban las de alivio de las jugadoras españolas de camino al vestuario después de remontar el partido contra Sudáfrica. España pasó de sufrir durante 70 minutos con una debutante a liderar el grupo B (Alemania también ganó, pero 1-0 a China). Reconocieron Marta Corredera, Irene Paredes, Jenni Hermoso y compañía que España no había sido España, que no había dado la talla en la primera parte. Celebraron ellas y Jorge Vilda la reacción en la segunda parte. Jenni, goleadora de la noche, aseguró que les queda trabajo en este Mundial. Sus dos penaltis sosegaron a España. “Los nervios estaban ahí, claro, he intentado pensar que los estaba tirando en el parque de mi casa… El segundo ha sido todavía más complicado… En ese momento no he pensado más que en tocar la red, y así ha sido”, contó la 10 de España. Apareció la última por la sala de prensa por haber sido elegida mejor futbolista del partido.

Jenni, a la que califican de “práctica” en la selección reconoció que La Roja no había jugado bien, pero que había ganado. Igual que el resto de sus compañeras explicó que el gol del empate les quitó un peso de encima.

“Había que meter el primero para quitarnos esa nube negra de encima de que no metíamos goles... El equipo ha demostrado hoy que va a ir por todas”, dijo Marta Corredera. Le preguntaron si Sudáfrica las había sorprendido en la primera parte. “Sorprender no, porque ya las conocíamos, pero no hemos estado a nuestro nivel en la primera parte, nos hemos precipitado mucho, no hemos tenido la tranquilidad que nos caracteriza y eso ha hecho que nos pillaran en las contras”, contestó. ¿Por los nervios? “Porque ves que te estás tapando, que no están entrando los últimos pases y eso hizo que nos precipitáramos”, respondió.

A Vilda también le preguntaron por los nervios, por cómo se explica que a España le hiciera tanto daño el gol de Sudáfrica. “Más que el gol, lo que lo precedió. Ha sido la consecuencia de que el equipo iba arrastrando fallos. Hemos perdido duelos, rebotes, hemos fallado pases sencillos; se veía venir que nos iban a marcar. Lo mejor es que no nos han marcado el segundo y que hemos sabido reaccionar”, respondió el seleccionador con la cara de haber perdido siete vidas. “Nos hemos quitado una mochila de presión importante, por todas las expectativas y el revuelo que hay montado en España que es nuevo para nosotros y al que no estamos acostumbrados. Es lo que nos ha afectado hoy”, prosiguió. “Esa losa de tener que ganar el primer partido en un Mundial después de cuatro años te hace mella y no nos ha dejado ser nosotros. El equipo crecerá en este torneo según vaya entrenando y jugando más partidos”, añadió Vilda.

Le preguntaron si la selección había fallado más desde el punto de vista técnico y de planteamientos —o sea, cosa del entrenador y del cuerpo técnico— o desde el punto de vista mental —o sea cosa de las jugadoras—. “Cuando fallamos, fallamos todos y cuando se gana, ganan ellas. Algo de planteamiento seguro habrá fallado, lo analizaremos con más calma”, respondió. El planteamiento lo cambió en el descanso con dos cambios y el intercambio de posiciones de las laterales.

A Marta Corredera le hicieron notar al final del encuentro que España había pasado de sufrir 70 minutos a ser líder del grupo B. “El sufrimiento va con nosotras”, dijo.

