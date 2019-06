Gianni Infantino es reelegido como presidente de la FIFA

El suizo Gianni Infantino ha sido reelegido como presidente de la FIFA por aclamación, sin necesidad de una votación, este miércoles en París en el 69º Congreso de la institución, en la que continuará como cabeza visible hasta 2023. Infantino era el único candidato a un puesto que ostenta desde 2016, y que revalida después de que el Consejo aprobara en París una modificación de los estatutos de la federación para establecer que cuando solo haya un aspirante este fuera elegido de esta manera.

Hace cerca de un año, Infantino anunció que optaría a un segundo mandato para continuar con su empeño de transformación de una federación que "estaba muerta" cuando llegó, y este miércoles celebró que en este tiempo la FIFA haya dejado de ser "tóxica, casi criminal", para erigirse en un ejemplo de transparencia.

"Gracias a todos, a los que me quieren y me odian, hoy yo quiero a todo el mundo. Amo el fútbol, trabajo duro, me comprometo con ustedes, seguiré trabajando duro, con ustedes y para ustedes", dijo Infantino, emocionado, después de que los representantes de las federaciones de la FIFA respaldaran su proyecto con un aplauso.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.