Corretja: “Federer lleva un niño dentro”

Ganador de la Copa de Maestros en 1998 y doble finalista de Roland Garros, ese mismo año y en 2001, Àlex Corretja (Barcelona, 45 años) se ha convertido en uno de los analistas más reconocidos en el mundo de la raqueta. Sus entrevistas a pie de pista y su desparpajo en los micrófonos de Eurosport han calado en el aficionado, que ha metido en el cajón al tenista y ahora le reconoce como un agudo intérprete del juego y sus protagonistas. Se extiende en la respuesta y se moja, y en las redes arrastra a una nutrida legión de seguidores.

Pregunta. ¿Se dirigen a usted como exjugador o ya como periodista?

Respuesta. Periodista no… Pero me gusta que valoren mis análisis en la televisión, porque es muy bonito. Te honra cuando alguien te recuerda alguno de tus éxitos de años atrás, pero me reconforta mucho más que la gente en la calle me pare y me diga: me encanta cómo comentas los partidos o tus entrevistas. Prefiero eso a que te recuerden que ganaste un título hace 20 años.

P. Pero, ¿cuál es su truco para enganchar?

R. El analista de hoy día es la consecuencia de haber sido lo otro, si no seguramente me costaría entrar en la cabeza de los jugadores de la forma en que lo hago. Yo intento ser natural e intento escuchar mucho lo que me contestan. Yo voy con una idea preconcebida de algo que quiero sacarles y, a partir de ahí, tengo la suerte de que ellos te conocen y de que tienes una credibilidad en tu condición de exjugador. Eso hace que se suelten y puedan sacar al máximo lo que llevan dentro, que al fin y al cabo es lo que a mí me ilusiona: que puedan sacar cosas que van más allá del tenis en esos dos o tres minutos. Quiero que la gente conozca el factor humano del tenista.

P. Desde el punto de vista comunicativo, ¿cuál de los tres gigantes es más atractivo para usted?

R. Honestamente, los tres son brutales. Voy muy relajado a entrevistar a cualquiera de ellos, porque sé que con poco que yo les dé, van a soltarlo todo. Siempre dan mucho juego, porque conocen muy bien su tenis y saben que cuando se sueltan la gente lo valora. Djokovic siempre ha tenido la vertiente un poco más cómica, Rafa se expresa de manera perfecta y Federer contesta como él es: todo elegancia y todo sinceridad, desprende magia.

Veo a Nadal y Djokovic por encima del resto, pero no tanto como antes. Está más abierto

P. Federer tiene un gran sentido del humor, ¿verdad?

R. Coincidí con él jugando, hemos estado muchas horas juntos en las salas de jugadores y él es súper bromista. No para de bromear con su equipo… No te diría que es un hombre con mentalidad de niño pero, desde luego, sí creo que lleva un niño dentro, y eso es muy bonito.

P. Él dice que la gente le quiere porque mediáticamente se expone. ¿Es raro ver a una estrella de su calibre abrirse como lo hace él, ¿no?

R. En su caso, tiene tanto que ofrecer… Le puedes preguntar por todo, y él siempre te va a contestar. Nunca se esconde, tiene mucha personalidad hablando. Al final la gente quiere saber cómo son por dentro, humanamente, porque al tenista ya lo conocen y lo idolatran.

P. ¿Por qué es tan complicado para el deportista desnudarse?

R. Es muy complicado difícil, porque a veces los titulares no son justos con ellos. Las redes sociales también generan mucha controversia y a veces, sin querer, vas con el freno de mano porque se pueden malinterpretar tus comentarios. Si se malinterpreta algo y luego eso repercute a nivel social, a ti te afecta. Al final, los tenistas son deportistas especialmente sensibles, porque aunque estén acompañados por el equipo juegan solos.

P. Nadal dijo recientemente, hace tres semanas en Madrid, que le hacen preguntas capciosas, ¿está de acuerdo?

R. Hay temas de actualidad de los que tú eres consciente, que los debates en tu foro interno, pero que te los expongan en una rueda de prensa… A veces pueden sacarse de contexto y eso hace que seas noticia por algo que no quieres ser noticia. Son temas muy delicados y no siempre tienes las sensación de que puedas quedar como a ti te gustaría quedar. Por otra parte, no todos los periodistas son especialistas y en un lugar determinado te hacen preguntas que no van encaminadas a lo que a ti te preocupa verdaderamente, lo cual no significa que a ti no te preocupe lo que está ocurriendo en la sociedad. No puedes ser el salvador de todo cada día.

Va a costar que surjan otros tenistas con tanto compromiso como Rafa, Roger, Novak o Murray

P. Hablando de Nadal, ¿hasta qué punto puede influir en el desenlace del torneo su triunfo en la final de Roma contra Djokovic?

R. La prueba más importante para Rafa era ganar un título antes de Roland Garros y entrar de lleno en París, con esa confianza y esas sensaciones que él buscaba. Eso era lo más importante. A nivel del cara a cara con Djokovic, ese partido no es una referencia muy clara porque Nole llegaba muy tocado, después de una semana durísima. Rafa jugó muy bien durante esos días y llegó más fresco. No creo que se pueda extrapolar directamente aquí y decir que en una hipotética final Rafa estaría por delante. Para mí, ambos han llegado en un estado de forma espectacular.

P. Entonces, ¿ve a Nadal levantando su duodécimo título?

R. Rafa ha hecho una buena gira en tierra, porque ha hecho tres semifinales; si lo hubiera hecho al revés, y hubiese ganado en Montecarlo y después no, hubiera sido peor. Ha llegado in crescendo, de menos a más descaradamente, así que ha venido otra vez con la sensación de que este es su torneo y, sobre tierra, no hay nadie mejor a cinco sets que él si está en buenas condiciones físicas. Rafa es el hombre a batir y Djokovic será un rival muy difícil. En esta ocasión, creo que va a influir mucho el cuadro. En años anteriores les veía muy por encima de sus rivales y hoy también lo están, pero no tanto. Si Nole se encuentra con Thiem o Del Potro, llegará más tocado porque sufrirá. Dependerá mucho de quiénes vayan tocándoles. Creo que está más abierto que en los últimos años.

P. Da la sensación de que Nadal ha jugado últimamente como si tuviera cuentas pendientes. ¿Comparte esta impresión?

R. Le he visto más contrariado que en otras ocasiones en sus declaraciones, como diciendo: ¿de verdad os he de demostrar algo todavía? No sé si eso era lo que él quería transmitir, pero yo lo he percibido así. ¿Llego a las semifinales de Montecarlo, Barcelona y Madrid, y tenéis que poner el grito en el cielo y plantear qué le pasa a Rafa? El ganar en Roma le dio mucha tranquilidad, y de paso le evitó en París la pregunta de cómo le hubiera afectado el llegar sin haber ganado nada.

P. La mecha de la última gran generación va agotándose. ¿Qué intuye después? ¿Vendrá un vacío?

Si yo jugase ahora, tal vez sería diferente: las redes, la publicidad... Hay más distracciones

R. Yo creo que el circuito se regenerará. Hemos disfrutado de una época exageradamente buena, pero yo creo que al final el tenis está por encima de los jugadores y las jugadoras. En el pasado hubo grandísimas estrellas y después vinieron otras… Está claro que ahora el listón está muy alto, y creo que va a costar que aparezcan otros tenistas con tanto compromiso y tanta implicación como Roger, Rafa, Novak o Murray.

P. ¿Confía en que los jóvenes den definitivamente el paso?

R. A los de hoy día les cuesta más estar comprometidos con las cosas y tienen más distracciones. No es tan sencillo estar tan centrado solo en lo tuyo. Si yo fuera un joven de los de ahora, a lo mejor sería diferente a como lo era en mi época, porque ahora son muy importantes las redes sociales para que la gente te conozca, te exigen más actos de publicidad... Al final, el tenis es tan, tan exigente que estar todos los días pensando en ello y descansando es muy, muy difícil. Eres un ser humano como todos y también debes hacer otras cosas.

P. ¿Y quién tiene, en su opinión, ese compromiso?

R. A Thiem, por ejemplo, lo veo comprometidísimo.

P. Pero, ¿no hay un déficit de carisma en los jóvenes talentos?

R. No, no lo veo así. Creo que Zverev tiene mucho carisma, pero aún no ha explotado del todo. Tsitsipas tiene muchísimo carácter y le veo un futuro muy brillante, y después vienen otros que también lo tienen. En cuanto empiecen a ganar grandes títulos la gente los conocerá más y los seguirá más. La gente no se identificará con ellos hasta que no rompan el hielo de ganar un Grand Slam y ocupen portadas. Cuando ganas algo grande trasciendes mucho más.

P. Y, para ir cerrando. Puestos a elegir, ¿con quién iría a tomarse algo tanto de su época como de los tenistas actuales?

R. De mi etapa, con cualquiera de los argentinos. Con el doblista Luis Lobo, con Zabaleta, con Chela… También con Lapenti. Y de los de ahora, me iría con Fognini. Con él me iría encantado, porque es todo un personaje, un tío muy cachondo. También con Shapovalov y Tsitsipas, porque son unos chavales con mucho desparpajo.

