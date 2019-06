Osaka y su ‘alergia’ a la tierra

Rotunda, cuando a Naomi Osaka se le preguntaba hace poco por el plan que tenía entre manos, contestaba: “Mi meta está clara, quiero ganar Roland Garros y voy a hacer todo lo que pueda para lograrlo”. Sonaba firme la respuesta en Madrid, teniendo en cuenta el tono y sobre todo de quién procedía. La número uno había ganado los dos últimos Grand Slams disputados, ambos con la autoridad de una veterana pese a tener solo 21 años, pero en París no podrá mantener la tendencia. En la calurosa jornada del sábado, con la ciudad envuelta por treinta grados húmedos y el sol cayendo en picado sobre el cogote de la multitud que abarrotaba el recinto de Roland Garros, la japonesa perdió y se despidió: 6-4 y 6-2 contra Katerina Siniakova.

“Ahora mismo, del 1 al 10, mi nivel de desilusión es del 100”, expresó la nipona en la sala de conferencias, reconociendo que el torneo se le había atragantado desde el primer día y que sus sensaciones no eran las mejores. “Tenía una sensación diferente a la de los otros Grand Slams, porque generalmente me siento muy libre y me divierto, y esta vez he estado tensa en todo momento”, ampliaba la reina actual del circuito de la WTA, que venía de la gira previa sobre arcilla sin haber logrado resultados significativos –unas semifinales en Stuttgart, y los cuartos tanto en Madrid como en Roma– y a la que no termina de agradarle del todo la superficie rojiza. Los tres títulos que ha conquistado hasta ahora fueron en pista dura.

No obstante, la caída no le aparta del sillón de mando, aunque sí despeja un poco el panorama a Simona Halep. La rumana, ganadora el año pasado en el Bois de Boulogne, venció en menos de una hora (55’) a Lesia Tsurenko (6-2 y 6-1) y alcanzó plácidamente los octavos de final. Antes, en clave española, se había producido un resultado negativo: Roberto Bautista cedió contra Fabio Fognini y la nómina masculina para la segunda semana queda reducida al nombre de Rafael Nadal, citado el domingo con el argentino Juan Ignacio Londero. En féminas, la responsabilidad recae en Garbiñe Muguruza y en lo que pueda hacer Aliona Bolsova, citada hoy con Ekaterina Alexandrova.

Mientras tanto, Novak Djokovic sigue sin concederse un solo despiste y se deshizo de Salvatore Caruso por 6-3, 6-2 y 6-2, antes de encontrarse con Jan-Lennard Struff en los octavos. También hizo los deberes el griego Stefanos Tsitsipas (7-5, 6-3, 6-7 y 7-6 a Filip Krajinovic), potencial rival de Nadal en unas hipotéticas semifinales, y salió de su propio lío el alemán Alexander Zverev (6-4, 6-2, 4-6, 1-6 y 6-2 a Dusan Lajovic). Progresaron, además, Dominic Thiem (6-4, 4-6, 6-2 y 7-5 a pablo Cuevas) y Juan Martín del Potro (6-4, 6-4 y 6-0 a Jordan Thompson)

RESULTADOS. SÁBADO 1 CUADRO MASCULINO: Fabio Fognini, 7-6, 6-4, 4-6 y 6-1 a Roberto Bautista; Novak Djokovic, 6-3, 6-3 y 6-2 a Salvatore Caruso; Alexander Zverev, 6-4, 6-2, 4-6, 1-6 y 6-2 a Dusan Lajovic; Stefanos Tsitsipas, 7-5, 6-3, 6-7 y 7-6 a Filip Krajinovic; Jan-Lennard Struff, 4-6, 6-1, 4-6, 7-6 y 11-9 a Borna Coric; Stan Wawrinka, triple 7-6 a Grigor Dimitrov;



CUADRO FEMENINO: Katerina Siniakova, 6-4 y 6-2 a Naomi Osaka; Simona Halep, 6-2 y 6-1 a Lesia Tsurenko; Madison Keys, 6-3, 6-7 y 6-4 a Anna Blinkova.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.