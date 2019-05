Roland Garros se hace un ‘lifting’

A rebufo de los grandes desde hace años, en lo que a instalaciones se refiere, Roland Garros ha dado definitivamente un paso al frente. El torneo pedía gritos algunos cambios estructurales, en tanto que Melbourne, Londres y Nueva York le habían cogido la delantera en diversos aspectos y los profesionales también demandaban un giro que por fin, después de un farragoso proceso de tira y afloja con el ayuntamiento de París, se ha producido en este 2019. La Federación Francesa activó las obras el curso pasado, nada más finalizar la anterior edición, y ahora es toda una realidad: el torneo ha dado un salto.

“Es un gran trabajo, seguro”, felicita el número uno, Novak Djokovic. “Hacer una renovación de estas proporciones y en apenas 12 meses es algo realmente impresionante. Todo el mundo habla de la transformación de la pista central, pero hay muchas otras modificaciones y mejoras”, aprecia el serbio. “Todo ha cambiado y a mí me parece excelente”, agrega Garbiñe Muguruza; “es una gran inversión y no es fácil porque en realidad no estaban obligados a hacerla, así que nosotros estamos muy agradecidos por el esfuerzo”.

De entrada, la pista central ha sufrido una remodelación de arriba abajo, aunque la reforma no finalizará hasta la próxima temporada, cuando la Philippe Chatrier incorpore una cubierta retráctil que paliará el mal endémico del torneo: la lluvia. Saboteado año tras años por el agua, la central contará con un techo gracias a una inversión de 380 millones de euros, que incluye el rediseño completo de gradas, fachadas y espacios interiores. También se modifican los vestuarios y la zona reservada a los tenistas y su equipo (el Players), así como el área destinada a los periodistas, reubicados este año en el subterráneo del museo.

ampliar foto Detalle de la grada exterior de la pista Philippe Chatrier de Roland Garros. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT AFP

ampliar foto Panorámica interior de la pista Chatrier. Michel Euler AP

De momento, unos paneles recubren el exterior, aunque la Chatrier conserva toda su esencia. Cambia la forma, pero no el fondo. “La sensación con la bola y con la pista es prácticamente la misma. En términos de juego no hay prácticamente diferencias, porque el viento entra de la misma forma y la pista sigue siendo muy, muy grande. Es muy bonita”, observa Rafael Nadal. “Cuando está vacía, con los nuevos asientos [de madera y color beige] parece completamente diferente, pero si está llena la sensación es muy parecida a la de antes”, aporta Roger Federer, ausente desde hace cuatro años en París.

“Quizá ha perdido un poco de encanto, pero cuando esté llena y haya ambiente va a ser una central espectacular. Es mucho más moderna: el cristal, la madera, el color de los asientos…”, añade Muguruza, que aún no la ha estrenado pero que tuvo el honor de inaugurar el pasado domingo otra joya, la pista Simonne Mathieu –dedicada a una tenista de los años treinta que se convirtió en una heroína durante la II Guerra Mundial–, ya la tercera en importancia del torneo y el origen de que la renovación se haya ido demorando tanto.

Rodeada por los invernaderos diseñados por el arquitecto Jean-Camille Formigé, junto a los jardines de Serres d’Auteuil, fue uno de los focos nucleares esgrimidos por la oposición vecinal y las asociaciones ecologistas.

ampliar foto Imagen exterior de la pista Simonne Mathieu. THOMAS SAMSON AFP

ampliar foto Panorámica de una de las zonas del complejo de Roland Garros. THOMAS SAMSON AFP

Además de la construcción de esta nueva pista acristalada y con capacidad para 3.000 espectadores –por los 15.500 de la Chatrier y los 5.000 de la Suzanne Lenglen, la segunda en dimensiones–, la organización planea derribar la Pista 1, conocida como la Plaza de Toros y aún en operativa, y ha llevado a cabo la modificación y el reordenamiento de algunas canchas. Asimismo, se ampliará el punto neurálgico de reunión para los aficionados, la Plaza de los Mosqueteros.

“Aquí nos cuidan muy bien”, señala a este periódico Carla Suárez. “Los cambios son buenos, porque ellos quieren que los tenistas estemos bien y que el público tenga más posibilidades. Han dado el paso y a mí me gusta”, se extiende la canaria, agradecida porque el major parisino haya materializado la apuesta y lime diferencias con respecto a sus otros tres hermanos: “Se estaba quedando un poco pequeño, pero no tanto por nosotros sino para el aficionado, así que todos salimos ganando”.

