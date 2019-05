De Coutinho a Griezmann

Al concluir la final de Copa, Coutinho se quebró y cayó al césped. No se sabe si fue por la derrota o porque le dolía la rodilla, pues requirió de asistencia médica cuando sus compañeros despedían lágrimas de frustración. Una confusión, la del brasileño, que ha convertido en su modo de vida en el Camp Nou.

Anunciado en la noche de Reyes de hace dos cursos, llegó como un héroe y con vitola de ser el fichaje más caro en la historia del club (120 millones fijos más 40 millones en variables). Pasado el tiempo, titular en la alineación pero ausente en el campo, criticado desde la grada por su indolente fútbol, Coutinho pidió hace poco menos de tres meses una salida. No se entendía con el Barça ni el club con él, por lo que no hubo pegas. Aunque otro asunto es que el club pueda venderlo a un precio que no ridiculice su mastodóntica inversión. Junto a él, se irán otros.

Hace apenas un mes, desde el área deportiva tenían claro que Ernesto Valverde continuaría al frente del Barça por su excelente gestión del vestuario y saber hacer, reflejado en unos resultados contundentes, porque optaban al triplete. Ya no. Dos derrotas —especialmente sonrojante la de Anfield— han descontado los títulos de Champions y Copa y han puesto al técnico en el disparadero. Entre otras cosas, porque a la directiva le preocupa encajar las críticas por mantener a un entrenador cuando ya son muchas las voces discordantes alrededor de su figura. “Ernesto tiene contrato”, ratificó el presidente Bartomeu tras la derrota copera. “No sabemos qué ocurrirá con Ernesto”, dicen fuentes de la entidad. Con los jugadores está más claro.

Además de Coutinho, Cillessen volvió a pedir su marcha del Barcelona como hizo en el curso anterior sin éxito porque no encontró una oferta que le satisficiera. No le cierran la puerta porque entienden su deseo de jugar y porque su comportamiento ha sido ejemplar, competencia y amigo de Ter Stegen. Nada cambiará en el lateral derecho, aunque desde la secretaría técnica tienen prisa en mostrar a Wagué.

Relevo a Suárez

Y queda por ver si De Ligt acaba por decantarse por el United, Juventus, Bayern o cualquier otro equipo que no sea el Barça, que le ha ofrecido un lugar, pero no colma sus pretensiones económicas ni de minutos. Algo complicado porque Piqué y Lenglet han formado una pareja sólida para hacer olvidar a Umtiti, que seguramente también se irá, por más que se tiene la inseguridad de si superará una revisión médica porque sigue con la rodilla a la virulé. Al que sí se fichará es a un lateral izquierdo para oxigenar a Alba. A Miranda se le buscará acomodo fuera del Camp Nou como se hizo con Cucurella, que no volverá.

En el medio ya se ha fichado a De Jong y no se pretende añadir más piezas, porque se cuenta con todos los demás, desde Vidal a Aleñá, aunque con Rakitic se da una particularidad. Sigue con Valverde; se le buscará salida sin él para hacer caja. Riqui Puig, por su parte, seguirá en el filial un año más y se le buscará una salida a Rafinha. Arriba se pretende fichar a un delantero que le haga competencia a Luis Suárez. “Alguien que pueda actuar en cualquier lado del ataque y que tenga gol”, explican desde las oficinas de la ciudad deportiva como si definieran a Griezmann, un deseo del pasado que parece habérsele atragantado a la afición y hasta al vestuario por su negativa de la temporada anterior.

También se marcharán los cedidos Murillo y Boateng al tiempo que no se recuperará a ninguno de los que están a préstamo (Arda, Gomes, Denis…) y se pretende dar un año más a Malcom para ver cómo evoluciona.

