Leonard y VanVleet saltan la banca en Milwaukee y ponen a Toronto a un paso de la final

Toronto está a un paso de la primera final de su historia. Venció en Milwaukee (99-105) gracias al infalible vendaval ofensivo de Kawhi Leonard y a las ráfagas de triples de Fred VanVleet. Los Raptors remontaron los 14 puntos que cedieron de entrada y con su victoria remontaron también en una serie que habían empezado con un 2-0 adverso y que ahora dominan por 3-2. Los canadienses han recuperado el factor cancha y ahora se les presenta la oportunidad de su vida, la que tendrán el sábado, madrugada del domingo en España (2.30). Si son capaces de ganar en el Scotiabank Arena sellarán el pase a la final en la que aguarda Golden State, clasificado ya desde el día 20 en el Oeste después de barrer a Portland.

Las finales de Conferencia Conferencia Este Milwaukee, 99; Toronto, 105 (2-3) 6º partido. Día 26 (2.30, Movistar Deportes) Conferencia Oeste Golden State, 119; Portland, 117 (4-0) Golden State disputará la final de la NBA

Leonard, que bajó ligeramente el listón en el cuarto encuentro, recuperó su extraordinario nivel en los ‘playoffs’. Sumó 35 puntos, por encima incluso de su asombrosa media de 31.2 puntos en esta fase decisiva. El líder de los Raptors añadió siete rebotes, nueve asistencias y dos robos de balón a su cosecha.

VanVleet, saliendo desde el banquillo, se convirtió en la segunda pesadilla para la defensa de los Bucks. Acertó siete de los nueve triples que lanzó y acabó con 21 puntos. La defensa volvió a ser un arma trascendental. Los Raptors tuvieron que aplicarse en todos los aspectos del juego después de la fulgurante salida de los Bucks que además de colapsarlos en ataque (18-4) propiciaron dos faltas de Siakam en un abrir y cerrar de ojos y otras dos de Leonard poco después.

Los Raptors sufrieron un problema adicional. Marc Gasol se encasquilló en ataque. Pero el pívot español se mantuvo coriáceo en defensa y en los compases decisivos del partido anotó su único triple y un tiro libre propiciado por el rebote en ataque que cazó en un momento crítico, tras un fallo de Leonard con 97-99 en el marcador a falta de 34 segundos. Una mala defensa de los Bucks dejó a Siakam solo para que lograra con un mate el 97-102 que, a 16 segundos para el final, dejaba el asunto visto para la sentencia. Nick Nurse solo utilizó a ocho jugadores. Serge Ibaka jugó 19 minutos y aportó seis puntos y seis rebotes.

Los Bucks, superiores en el rebote (53-45), no estuvieron fluidos en ataque. Giannis Antetokounmpo fue el más destacado con 24 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Pero no marcó las diferencias que acostumbra. Los 20 puntos de Bledsoe, los 18 de Brogdon y los 12 de Hill no fueron suficientes para compensar la baja anotación de Khris Middleton, con seis puntos, aunque estuvo bien en otros aspectos, con 10 rebotes y 10 asistencias, y los ceros Ersan Ilyasova y Nikola Mirotic, que no salió en el quinteto titular en beneficio de Malcolm Brogdon. Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 60 victorias, necesita ganar el lunes en Toronto. Solo así forzaría el séptimo partido, que se disputaría de nuevo en su cancha, el Fiserv Forum.

MILWAUKEE, 99; TORONTO, 105 Milwaukee: Bledsoe (20), Middleton (6), Antetokounmpo (24), Brogdon (18), Brook Lopez (16) –equipo incial-; Ilyasova (0), Hill (12), Mirotic (0), Connaughton (3) y Brown (0). Toronto: Lowry (17), Green (0), Leonard (35), Siakam (14), Marc Gasol (4) –equipo inicial-; Powell (8), Ibaka (6) y VanVleet (21). Parciales: 33-22, 17-24, 26-26 y 24-33. Fiserv Forum de Milwaukee. 17.341 espectadores. Scotiabank de Toronto. 19.800 espectadores.

