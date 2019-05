Diez cosas que probablemente no sabías de los finalistas de la Champions

Los Reds y los Spurs. El equipo señero de Liverpool y uno de los equipos más importantes de la ciudad de Londres. Dos contendientes sorpresa para el trono continental, que superaron por los pelos la fase de grupos (el Liverpool, segundo, empatado a puntos con el Nápoles; el Tottenham, en la misma posición y también igualado con el Inter de Milán) y se impusieron en las eliminatorias a rivales tan poderosos como Manchester City o FC Barcelona. Dos clubes con más de 120 años de vida cada uno protagonizarán la primera final de la Champions entre conjuntos de una misma liga. Sus historias van más allá de lo que han logrado en esta temporada. Son historias de esfuerzo, superación, lealtad, innovación y comunión con sus aficionados, valores que también quiere transmitir Banco Santander como patrocinador de la UEFA Champions League. Estos son algunos hechos que probablemente desconocías sobre los finalistas europeos.

1. Anfield no siempre fue la casa del Liverpool

De hecho, era la de su eterno rival. El Everton ocupó este estadio desde su construcción en 1884 hasta que en 1892 los Toffees se marcharon a Goodison Park (donde siguen a día de hoy) tras un desacuerdo económico. Desde entonces Anfield es la casa del Liverpool, que nació precisamente entonces, gracias a la mudanza del Everton. Los Reds no se han movido de Anfield en sus 127 años de historia. Actualmente puede albergar a 54.074 espectadores.

El Tottenham, fundado en 1882, ha tenido varios campos, pero siempre en el norte de Londres, en el barrio que da nombre al club. El más duradero fue el mítico White Hart Lane, estrenado en 1899 y derribado en 2017, para dejar sitio al Tottenham Hotspur Stadium, la actual sede de los Spurs. En White Hart cabían poco más de 36.000 personas. En el nuevo campo entran casi 30.000 más.

2. El primer equipo inglés en ganar un título europeo

El Liverpool es el club británico con más trofeos continentales. Posee cinco Ligas de Campeones, tres Europa League y tres Supercopas de Europa. Pero el honor de ser el primer club inglés en alzarse con un título europeo recae sobre el Tottenham. Los Spurs ganaron en 1963 la Recopa de Europa. Y lo hicieron derrotando a un club español, el Atlético de Madrid, precisamente el anfitrión de la próxima final de la Champions. Los rojiblancos eran los vigentes campeones y se enfrentaban al Tottenham en Róterdam, donde partían con el cartel de favoritos. Pero los fallos en ataque y los incomprensibles errores del portero colchonero, el argentino Edgardo Madinabeytia, terminaron por decantar el partido a favor de los londinenses (5-1).

La primera copa europea del Liverpool fue la UEFA de la temporada 1972/73. Consiguió el título tras eliminar en una final a doble partido al Borussia Monchengladbach, y antes, en semifinales, al propio Tottenham. Han llegado a la final por segundo año consecutivo, aunque no consiguen un título europeo desde hace ya 14 años (la Champions del Spanish Liverpool).

3. Los Reds antes no iban de rojo (ni el Tottenham de blanco)

La camiseta del club durante sus cuatro primeros años se parecía mucho a la que entonces usaba el Everton, mitad azul y mitad blanca. A partir de 1896 comenzaron a usar el rojo en los jerseys, en consonancia con los colores de la ciudad. Pero los pantalones y las medias eran de color blanco. Eso no cambió hasta 1964, de la mano de Sir Bill Shankly, uno de los entrenadores más laureados de la historia del club, dueño del banquillo de Anfield durante 15 años. Shankly decidió cambiar toda la indumentaria a rojo argumentando que ello tendría un impacto psicológico, que atemorizaría a sus rivales. Shankly en parte artífice del alma del actual Liverpool: un equipo que prioriza la colectividad a las individualidades, en sintonía con su afición, habitantes de uno de los núcleos obreros de Inglaterra.

Los Lilywhites (algo así como inmaculados, en referencia al blanco de los lirios) del Tottenham tampoco fueron siempre de blanco con los pantalones azules. Probaron varias equipaciones hasta que en 1899 adoptaron la definitiva, que no ha variado desde entonces.

4. ¿Sabes quién fue el primer español de la Premier?

El Liverpool de Rafa Benítez, que llegó a dos finales de Champions (y ganó una), abrió las puertas de la Premier a muchos jugadores españoles que han militado en conjuntos ingleses desde entonces. Con Benítez llegaron Morientes, Xabi Alonso, Luis García, Antonio Núñez, Josemi o Pepe Reina. Más tarde triunfarían en Anfield Fernando Torres o Álvaro Arbeloa. Pero el primer español en fichar por un equipo inglés lo hizo por el Tottenham. Fue Nayim, centrocampista ceutí salido de la cantera del Barça. Permaneció cinco temporadas en Londres y se convirtió en un ídolo, entre otras razones por sus actuaciones contra el eterno rival de los Spurs, el Arsenal. Después de aquello recaló en el Zaragoza, donde ofreció el regalo definitivo a la afición de su anterior equipo: el legendario golazo casi desde la línea divisoria y en el minuto 120 de la final de la Recopa de 1995, con el que el conjunto aragonés derrotó al Arsenal. Fue entonces cuando se popularizó un cántico en las gradas de White Hart Lane, con la melodía del Go West de Pet Shop Boys: “Nayim, from the halfway line (Nayim, desde el centro del campo)”.

5. El Scottish Liverpool

El Liverpool ha estado siempre vinculado a Escocia. El fundador del club, John Houlding, necesitaba contratar jugadores para dar forma a un equipo tras la marcha del Everton de Anfield, cuyos terrenos eran propiedad de Houlding. La primera plantilla del Liverpool incluía 13 jugadores escoceses fichados en un viaje del presidente al norte. 17 de los 45 capitanes que ha tenido el equipo nacieron allí. De hecho, los Reds nunca han ganado una liga inglesa sin jugadores escoceses en su plantilla. Este año solo hay uno, el lateral izquierdo Andrew Robertson.

6. Dos escudos, dos pájaros, dos leyendas

The Kop, Anfield, en 1983, antes de su reforma.

Los emblemas de ambos equipos tienen un pájaro como figura central. En el caso del Liverpool es un cormorán, el Liverbird, símbolo de la ciudad inglesa, que representa el espíritu indomable de sus habitantes. Dos de estos pájaros coronan el Royal Liver Building, uno de los monumentos más destacados del municipio. Ambos están sujetos por cables a las cúpulas donde se asientan. Se dice que no son para impedir que se caigan, sino para evitar que vuelen. Si echaran a volar, cuenta el mito, Liverpool dejaría de existir.

El escudo del Tottenham representa a un gallo de pelea sobre un balón antiguo de fútbol. Es el símbolo del equipo, que se identifica con su apodo más utilizado, Spurs (espuelas). Todo proviene de Henry Percy, conocido como Sir Harry Hotspur, señor de las tierras de Tottenham en el siglo XIV, que recibió su mote porque usaba espuelas en las botas para azuzar a sus caballos. También era fan de las peleas de gallos.

7. The Kop y la grada más grande de Inglaterra

The Kop es el fondo más animado de Anfield y uno de los más famosos del fútbol mundial. Se creó como grada de precios populares en 1906, y recibe su nombre por la Batalla de Spion Kop (Colina del espía, en neerlandés) durante la Segunda Guerra Bóer. En ella perecieron unos 300 hombres del regimiento Lancashire, muchos de ellos de Liverpool. The Kop fue reformada en 1994, tras la tragedia de Hillsborough, y ahora puede albergar 12.390 espectadores, todos ellos sentados. El término Kop se utiliza para denominar otras gradas de animación, sobre todo del fútbol inglés. El Tottenham Hotspur Stadium tiene su Kop en el fondo sur, que actualmente es el de mayor capacidad de toda Inglaterra: 17.500 personas pueden animar desde allí.

8. Un estadio con panadería y fábrica de cerveza

Inaugurado este mismo año, el Tottenham Hotspur Stadium ha pasado a ser considerado uno de los mejores estadios de fútbol del mundo. Tiene capacidad para 62.062 personas, solo superado en Londres por Wembley. Presenta el primer campo de fútbol retráctil del mundo, que puede ocultarse para convertirse en un terreno de césped artificial en cualquier momento, para alojar partidos de fútbol americano, conciertos y otros eventos sin dañar la superficie natural. Dentro del estadio está la barra de bar más larga de toda Europa, con 65 metros de longitud. También incluye más de 60 espacios de comida y bebida, con una panadería y una cervecería artesanal que puede producir un millón de pintas de cerveza al año y servir 10.000 por minuto. El recinto incluye cuatro pantallas gigantes HD, las más grandes de un estadio británico. También hay wifi gratis de alta velocidad, salón de conferencias para empresas, un auditorio con 100 asientos y la tienda de club más grande del continente. El césped se cuida con luces de crecimiento integradas en la propia estructura del estadio. Y no se puede pagar en metálico.

9. Las fake news de Hillsborough

La tragedia de Hillsborough, ocurrida en la temporada 1988/89 durante las semifinales de la FA Cup entre el Nottingham Forest y el Liverpool, es el mayor desastre de la historia del deporte británico. Los aficionados de toda Inglaterra aún lloran las 96 muertes (casi todos aficionados del Liverpool) de aquel desgraciado incidente. En los días sucesivos al suceso, la policía filtró historias falsas a la prensa que sugerían que la culpa de las tragedia la habían tenido los propios fans de los Reds, a los que se tachaba de hooligans y de ir borrachos. Las acusaciones continuaron incluso tras el informe en el que se determinó que la principal razón del desastre fue un fallo en el control de la Policía. No se encontraron pruebas que culpabilizasen a ningún aficionado o grupo. Los hechos, ocurridos solo cuatro años después de la tragedia de Heysel (en Bélgica, durante la final de la Copa de Europa y también con el Liverpool involucrado), dieron lugar a un cambio en la política de seguridad de los recintos deportivos en toda Europa, con la eliminación de las vallas y de las gradas sin asientos.

10. Levy: un fan al frente del club

Daniel Levy fue por primera vez a White Hart Lane con menos de diez años. Hoy preside el club de sus amores. Y lo ha llevado por primera vez a una final de la Champions. El ejecutivo británico es el hombre que más tiempo lleva al frente de un equipo de la Premier, desde que adquirió una participación mayoritaria en 2001. En 2008 consiguió su primer título, la Copa de la Liga, con Juande Ramos en el banquillo. Negoció personalmente el traspaso de Gareth Bale al Real Madrid, el fichaje más caro de la historia en su momento. También es el responsable de la construcción de un nuevo estadio y, antes, del traslado temporal del equipo a Wembley, donde los Spurs lograron romper varias veces los récords de asistencia al fútbol en Inglaterra. Su gestión también está marcada por las rentables asociaciones logradas con otras marcas, como Nike o el grupo asiático de seguros AIA. Ha expandido la imagen del club hasta el punto de lograr que la NFL, una de las competiciones que más público atraen a nivel mundial (sobre todo en Estados Unidos), firme un contrato para disputar partidos oficiales en el Tottenham Hotspur Stadium durante los próximos 10 años.

Banco Santander, patrocinador de la UEFA Champions League, apuesta por el fútbol, sus valores y su potencial como motor de progreso. Porque el fútbol puede inspirar a las personas y a la sociedad a mejorar su vida. Porque el fútbol lo puede todo.

Esta noticia, patrocinada por Banco Santander, ha sido elaborada por un colaborador.

Puedes seguir Deportes de EL PAÍS en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.