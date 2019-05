Démare se impone en Módena por delante de Viviani

Cerrando un círculo de 10 días el Giro pasa por Bolonia, donde los camiones desbordan las autopistas, antes de detenerse en Módena y sus motores fenomenales. Es una región fabulosa. A las sopranos les desborda el instinto maternal y los empresarios cultivan el paternalismo, el capitalismo familiar y amable; a los ciclistas les mata el tráfico, tan denso como la cantidad de pueblos que se alinean todos seguidos por las carreteras.

A Viviani, el campeón italiano, le condena de nuevo. Queda segundo tras Démare. Por tercera vez segundo en un Giro en el que la única vez que cruzó la línea con los brazos en alto fue descalificado.

A Pavarotti le acogió entre sus senos Joan Sutherland, fascinada por el gigante tenor, harta de los especímenes habituales, bajitos y gorditos; Vittorio Adorni, el campeón del mundo del 68, trabajaba de mecánico donde las pastas Barilla y se levantaba a las cuatro de la mañana para entrenar: un día le vio el dueño, Pietro Barilla, en persona y le cambió el horario para que se acomodara mejor. Las carreteras no eran asesinas entonces: Adorni invitó a su compañero del Faema Merckx a entrenarse por las interminables rectas llanas y después de atravesar varios pueblos, el caníbal le dijo, "oye, Vittorio, ¿estáis locos aquí o qué? Hemos pasado por 20 pueblos y todos se llaman semáforo, o al menos eso ponía en los carteles…". "Pero, no, Eddy", le respondió el viejo Adorni, "los carteles que has visto avisaban de que en los cruces había luces de tráfico, y por aquí, viniendo de Florencia por el Abetone, llegó Coppi solo y se vistió de rosa por primera vez en su vida. Yo tenía tres años entonces. Me lo contó mi padre, que era peón de albañil…"

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 ITA Valerio Conti 39h 44:39 2 SLO Primoz Roglic + 01:50 3 FRA Nans Peters + 02:21 4 ESP José Joaquín Rojas + 02:33 5 ITA Fausto Masnada + 02:36 6 CRC Andrey Amador + 02:39 7 POR Manuel Antunes + 03:05 8 FRA Valentin Madouas + 03:27 9 ITA Giovanni Carboni + 03:30 10 ESP Peio Bilbao + 03:32 Nombre Puntos 1 ITA Giulio Ciccone 32 2 SLO Primoz Roglic 22 3 ITA Fausto Masnada 18 4 ESP Antonio Pedrero 18 5 ITA Marco Frapporti 15 6 ITA Valerio Conti 8 7 NED Bauke Mollema 8 8 KAZ Andrey Zeits 8 9 FRA François Bidard 7 10 ITA Giovanni Carboni 6 Nombre Puntos 1 GER Pascal Ackermann 155 2 FRA Arnaud Démare 154 3 AUS Caleb Ewan 109 4 ECU Richard Carapaz 50 5 SLO Primoz Roglic 42 6 ITA Davide Cimolai 36 7 GER Rüdiger Selig 34 8 ITA Damiano Cima 32 9 ESP José Joaquín Rojas 32 10 ITA Matteo Moschetti 32 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 119h 19:11 2 BEL DECEUNINCK QUICKSTEP + 06:53 3 ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC + 08:04 4 KAZ ASTANA PRO TEAM + 10:21 5 USA EF EDUCATION FIRST + 11:10 6 UAE UAE TEAM EMIRATES + 11:36 7 FRA AG2R LA MONDIALE + 12:20 8 AUS MITCHELTON - SCOTT + 12:43 9 GER BORA HANSGROHE + 14:37 10 GER TEAM SUNWEB + 16:55 Clasificación completa

Cincuenta años más tarde, Merckx pensaría que todos los pueblos se llaman rotatoria, como repiten cada pocos segundos los navegadores de los coches. Los semáforos amistosos han desaparecido sustituidos por rotondas asesinas, las mayores enemigas del ciclista y del pelotón junto a las chicanes, las isletas direccionales y las medianas que se construyen por todas partes para canalizar el tráfico. Pero los ciclistas, contradictorios siempre, se caen en las rectas.

No se caen los equilibristas, como Formolo, bailarín sobre agujeros del asfalto. Moschetti no es cojo, pero tropieza a 70 por hora con la pata de una valla, y permanece inconsciente unos minutos de pánico mientras el sprint se hace fuego unos metros delante. Ackermann, de ciclamen, es veloz pero no acróbata y bajo el triángulo rojo del último kilómetro cae pesado, arrastrando al pobre Mareczko, un italiano tan rápido como escaso de fondo que, aprovechando la etapa más llana y corta del Giro, pensaba disputar por fin un sprint. Se lo prepara su compañero Ventoso, el cántabro que ataca a falta de poco más de dos kilómetros y fuerza a los trenes de los sprinters al descontrol. Finalmente, su movimiento favorece al francés Démare, el velocista que, a diferencia de sus congéneres, prefiere frenar antes que caerse. En Módena no corre peligro. Pegado a la valla izquierda se lanza imparable.

Viviani, de nuevo segundo, deberá ganar el miércoles en Novi Ligure, donde vivió Coppi hasta morir de malaria, si quiere evitar entrar en la conversación que entretiene al Giro los días de planicie y espera. “No me retiraré hasta que no gane una etapa”, ha prometido, y, como todos, ahora mira al gigante Gavia, la cima Coppi, y su asfalto cubierto de nieve, que le tocará escalar el próximo martes si antes no gana, una perspectiva muy poco atractiva. “Las máquinas trabajan a tope y si no vuelve a nevar la carretera del Gavia estará limpia”, promete el Giro. “Los corredores se encontrarán con un túnel final con paredes de hielo de 12 metros de altura…”

