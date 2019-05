Mbappé abre la puerta a un “nuevo proyecto” fuera del PSG

“Creo que es el momento ahora de asumir más responsabilidades. Espero que pueda ser con el PSG, con mucho gusto, o fuera con otro nuevo proyecto”. Esas fueron las palabras inesperadas de Kylian Mbappé, ariete del PSG, este domingo en la gala anual de la liga francesa. El campeón del mundo francés, de 20 años, sorprendió a todos los asistentes con unas declaraciones que no tardaron en incendiar las redes sociales, especialmente en España, donde su nombre suele ser asociado desde su irrupción en la gran pasarela del fútbol mundial con el Real Madrid o el Barça.

Junto a Wilfried, su padre y representante, Mbappé había acudido a la ceremonia que otorga cada año los premios individuales de la temporada en Francia. Fue elegido mejor jugador y mejor joven del curso, algo inédito en 28 ediciones. Ante casi un centenar de futbolistas en activo o jubilados, entre otros algunos de sus compañeros del PSG como Marquinhos o Thiago Silva, se subió al escenario para recoger su trofeo. “Es un placer para mí, es el último que me faltaba”, soltó en una sonrisa, fiel a su estilo. El futbolista del PSG fue el gran artífice del octavo titulo del club de la capital francesa. Anotó 32 goles en 28 encuentros ligueros, unas estadísticas demoledoras que le permitieron ser coronado pichichi de la temporada en la Ligue 1.

Quiso dedicar su premio a Nasser Al Khelaïfi, el presidente del PSG, quien no estaba en la gala. “Siempre ha sido un hombre honesto conmigo desde el primer día que llegué y hasta el dia de hoy. Quiero darle las gracias”, dijo en un tono serio, que sonaba casi a despedida. A continuación, Mbappé hizo un breve repaso de su trayectoria en el campeonato francés. “Ya es mi cuarto año aquí. Ya he vivido muchas cosas. Primero con el Mónaco, el club que me ha forjado como futbolista. Conseguimos ganar el título (en 2017). Luego me metí en un proyecto radicalmente distinto (el PSG). Logré adaptarme desde mi primer año. He cambiado de posición esta temporada. Claro que hubo decepciones, pero eso forma parte del fútbol. Conseguimos ganar esta Liga este año, ya es una gran satisfacción”, prosiguió el delantero francés. El PSG concluirá la semana que viene en la última jornada de Ligue 1 un curso decepcionante en el que perdió la Copa de Francia y la Copa de la Liga, ganando solamente la Liga, y fuera de la Champions en octavos.

“Es un momento muy importante para mí. Creo que ha llegado el primer momento clave o el segundo de mi carrera. Conocí muchas cosas aquí, y voilà, creo que es el momento de asumir más responsabilidades. Espero que pueda ser con el PSG, con mucho gusto, o fuera con otro proyecto. Pero quiero deciros gracias”, finalizó Mbappé, ante el desconcierto de todos los asistentes, incluso el de Didier Drogba, quien le entregó el premio. Mbappé tiene contrato hasta 2023 con el PSG. Al Khelaïfi lo fichó en el verano de 2017 por 180 millones de euros. Hoy, según las estimaciones, su precio rondaría los 300 millones.

