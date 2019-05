Pello Bilbao, primera victoria española en el Giro tras imponerse en L’Aquila

En los Abruzos, en L'Aquila reconstruida, triunfa Pello Bilbao, de Gernika.

Los favoritos dejan libre la etapa, la fuga triunfa y de ella surge el escalador del Astana, quien con un contrapié en el muro final, terrible, deja helados a los compañeros de fuga, ingenuos que corren casi como aficionados, pollos sin cabeza como diría Toshack. A su lado, Bilbao, de 29 años, hijo de la cantera del Euskaltel, es un sabio del análisis y el amago, que imparte un curso acelerado de ciclismo aplicado en los últimos 8.000 metros, cuando las cuestas que rodean L'Aquila, duelen de solo verlas, cuando Formolo, que se sentía en el deber de mostrar que es el nuevo príncipe del ciclismo italiano, se multiplica atacando y frenando ataques. A su espalda, Bilbao, que cuenta con la ayuda de su amigo Rojas -—un ataque letal y sin futuro del murciano del Movistar, que ya es segundo en la general, acaba con Formolo para siempre— vigila y ataca en el momento justo, cuando ninguno de los que le acompañan tienen ya ni resuello ni voluntad.

Así va la clasificación Individual

Montaña

Equipos

Regularidad Nombre Diferencia 1 ITA Valerio Conti 29h 29:34 2 ESP José Joaquín Rojas + 01:32 3 ITA Giovanni Carboni + 01:41 4 FRA Nans Peters + 02:09 5 FRA Valentin Madouas + 02:17 6 POR Manuel Antunes + 02:45 7 ITA Fausto Masnada + 03:14 8 BEL Pieter Serry + 03:25 9 CRC Andrey Amador + 03:27 10 NED Sam Oomen + 04:57 Nombre Puntos 1 ITA Giulio Ciccone 24 2 ITA Fausto Masnada 18 3 ESP Antonio Pedrero 18 4 ITA Valerio Conti 8 5 KAZ Andrey Zeits 8 6 ITA Giovanni Carboni 6 7 AUS Lucas Hamilton 6 8 FRA François Bidard 6 9 ITA Marco Frapporti 4 10 ESP José Joaquín Rojas 4 Nombre Puntos 1 GER Pascal Ackermann 133 2 COL Fernando Gaviria 93 3 FRA Arnaud Démare 87 4 AUS Caleb Ewan 66 5 ECU Richard Carapaz 50 6 ESP José Joaquín Rojas 32 7 ITA Matteo Moschetti 32 8 ITA Valerio Conti 29 9 SLO Primoz Roglic 27 10 ITA Fausto Masnada 25 Nombre Diferencia 1 ESP MOVISTAR TEAM 88h 36:54 2 BEL DECEUNINCK QUICKSTEP + 05:55 3 ITA ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC + 06:29 4 FRA AG2R LA MONDIALE + 06:43 5 AUS MITCHELTON - SCOTT + 10:25 6 KAZ ASTANA PRO TEAM + 10:34 7 UAE UAE TEAM EMIRATES + 11:43 8 GER BORA HANSGROHE + 12:27 9 USA EF EDUCATION FIRST + 13:03 10 POL CCC TEAM + 15:31 Clasificación completa

“He analizado, he controlado a Formolo, he provocado que saliera a todos los ataques y, llegado el momento, a 1.200m me he ido, y hasta he regulado mi marcha para no quemarme”, resume Bilbao, quien terminó sexto el Giro pasado. Este año, la general la mira más de lejos. Su trabajo será ayudar a su líder, Superman López. Conti sigue líder.

La memoria es un arma cargada de futuro, podría haber cantado también el poeta y proclamado el pueblo, y aplaudirían los aficionados cuyas raíces se alimentan de los grandes del pasado, aquellos cuyos hechos sirven para valorar a los ciclistas de ahora. Estos, sin embargo, no están para filosofías. La memoria es para ellos un peso que asusta. Cada día es un día nuevo y Amador dice que al levantarse ya ha olvidado lo que hizo el día anterior. Solo las piernas, el dolor, le recuerdan que estuvo todo el día en fuga, y la fatiga que le asciende desde ellas hasta el corazón le recuerda que ya lleva siete días de Giro delante, cara al viento.

El pasado no existe y el pelotón ni arruga la nariz cuando atraviesa Chieti polvorienta donde huele a sacristía y a otros siglos, y no siente el olor ni lamenta que en la travesía de los Abruzos por abajo, y las cumbres con nieve en el horizonte, la Majella y la sombra del Blockhaus y los prados donde corren libres los rebaños porque los pastores ya se han ido a la ciudad a buscar trabajo, el Giro eluda Lanciano, donde las cigarreras fueron tan guerreras con las sevillanas dos siglos antes, y allí, en su fábrica de tabaco, iniciaron la gran huelga general que paralizó Italia el 68. Indiferente a lo que pasó ayer mismo, incapaz siquiera de envidiar a los seres libres, el pelotón, rebaño con mil pastores, baja la cabeza y obedece. L'Aquila espera. Pero antes hay que subir y bajar las Revueltas de Popoli, puerto desnudo de asfalto grueso en el que disfrutan más los automovilistas, que ahí organizan cronoescaladas.

Gaviria es un sprinter, una estrella, y se rebela. El ciclista que proclamó su gran verdad renunciando a celebrar una victoria atribuida por el VAR se retira -"me duele la rodilla", dice el colombiano-- y no forma parte de los corredores del UAE que trata de defender el rosa de Valerio Conti de una fuga incontrolable, —Rojas, entre ellos, fue maglia rosa virtual unos metros— que amenaza, nada más formarse, con convertir la etapa en una explosión de fatiga. Y el sol. Queriendo creerse fuerzas neutrales en una batalla ajena, los favoritos observan, juegan al póker mentiroso y afilan sus cuchillos. Roglic, el líder real, vigila. Nadie se mueve. La etapa la han corrido sin respiro, a 45 de media. Todos esperan al domingo, a la cronoescalada de San Marino que deberá decir desde que lugar de la parrilla de salida partirán el martes los favoritos, Roglic, Yates, Superman, Nibali, Landa, Carapaz, cuando el Giro de las montañas comience por fin.

