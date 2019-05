La lesión de Coutinho complica más la Copa del Rey para el Barcelona

“Era un partido difícil”. A partir de la primera respuesta, Valverde dejó claro lo mal que lo ha pasado el equipo azulgrana desde la derrota de Anfield. El técnico azulgrana, sin embargo, se quedó con quienes apoyaron al Barça: “Aunque el público comenzó con pitos, acabó apoyando al Barcelona”.

“Todos teníamos que pasar el trago”, afición incluida, enfatizó Valverde. “Cuando tienes un batacazo, acusas el golpe”. El entrenador reiteró la necesidad de levantar el ánimo con vistas a la final de Copa. “El año pasado ya nos pasó lo mismo y ganamos los dos títulos”, recordó Valverde.

La final estará condicionada por las bajas. A la ya sabida de Luis Suárez y la más que posible de Dembélé, podría añadirse la de Coutinho. El parte médico asegura que el brasileño sufre una “elongación en el bíceps femoral de la pierna izquierda” y pronostica que será baja por unos 10 días. El partido contra el Valencia se disputa el sábado 25. También es duda Arthur. A Valverde le costará cuadrar la alineación y no se descarta que Messi actúe en de falso 9 como ya pasó ante el Getafe. “El último partido de Liga —el sábado en Eibar— también tiene que ser una prueba para la final de Copa”, sentenció el técnico, que volvió a tener el apoyo público de jugadores como Jordi Alba.

Respaldo al técnico

“Estamos encantados con Valverde”, argumentó el lateral. “Antes de Anfield éramos los mejores del mundo y un día después ya nadie vale. Ojalá que el míster continúe; a mí me ha dado la vida”, insistió Alba. “Más jodidos que nosotros no hay nadie. ¿Messi? Está como todos; no cambia nada por ser Leo”. “El balance en la Liga es extraordinario”, cerró Valverde, después de constatar que el Barça ha sido líder en 72 de las 79 jornadas de los dos últimos cursos. “Lo habría firmado antes de llegar”.

El Getafe, mientras, ya no depende de sí mismo para jugar la Champions sino que está a expensas del Valencia. Aún así, su técnico José Bordalás solo tuvo palabras de agradecimiento hacia sus jugadores: “Les felicito. Queda todavía una jornada y no hemos dicho la última palabra. Pero estar ya en la Liga Europa es fantástico Merece una matrícula de honor”. “En la primera parte, las ocasiones fueron nuestras”, enfatizó el técnico del Getafe, “pero contra equipos como el Barça, si perdonas la pagas”.

