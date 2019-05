Abran paso a Tsitsipas

DANIEL GÓMEZ / Madrid

Rafa Nadal compareció ante los periodistas cuando ya se había superado la medianoche. El balear, serio, trató de desdramatizar la derrota e insistió en conceder excepcionalidad a lo que ha venido haciendo a lo largo de su carrera. “No me voy al hotel contento, pero es que no voy a ganar 15 veces en Montercarlo. Puede ser más normal lo que está ocurriendo ahora que lo que ha ocurrido en los últimos años, pero dicho esto, creo que sigo teniendo tenis para disputar estos torneos”, manifestó.

“Espero aceptarlo bien”, continuó. “Creo que tengo tenis y tiempo por delante. Lo único que tengo que hacer es estar sano y jugar bien; si es así, creo que el año que viene podré volver a aspirar a estos títulos. Me estoy quedando cerca, pero no estoy pudiendo ganar. Aceptarlo no significa conformarse. Me he tomado las victorias con naturalidad y voy a hacer lo mismo con las derrotas. Hoy no he jugado lo suficientemente bien”, afirmó antes de regresar a casa y poner la próxima semana rumbo al Foro Itálico de Roma.

“Ya veremos qué ocurre. He dado pasos adelante; no los suficientes, pero sí los he dado. Si soy capaz de seguir dándolos, generaré mis opciones”, selló el español, de menos a más anoche, pero impreciso cuando el partido requería de esa dosis extra que suele llevar en el bolsillo. Esta es la segundo vez en su carrera, junto al 2015, que Nadal llegará a la capital italiana sin haber alzado ninguno de los trofeos previos en la gira europea sobre arcilla.