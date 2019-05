Valverde: “Cuando te ganan así, no hay excusa”

Sergio Busquets buscó explicaciones a lo que no lo tuvo. Sobre el césped de Anfield, hundido, reconoció: “Han ido a por el partido, han sido mejores. Nos meten un gol y se meten arriba y es difícil. Hemos tenido ocasiones, pero no ha podido ser. Debo pedir disculpas a la afición porque después de lo de Roma que nos vuelva a pasar esto... Es muy duro perder así con el resultado de la ida. En el último gol han sido más listos que nosotros”, resumió el centrocampista azulgrana.

La decepción fue absoluta. El equipo decía haber aprendido la lección de la eliminación la pasada temporada ante la Roma. Entonces en los cuartos de final. El cuadro de Valverde ganó por 4-1 en el Camp Nou, pero perdió en Roma por 3-0.

Valverde asumió la derrota sin poner excusas. “Ellos han empezado con mucha agresividad, lo que esperábamos. Nos han hecho el primer gol en esa jugada, pero hemos conseguido asentarnos y creo que hemos tenido algunas opciones. Pero el segundo gol no ha hecho daño y ha venido el tercero enseguida”, constató. Sobre el cuarto, el entrenador del Barcelona reconoció que no vio cómo se produjo. El Txingurri, convino: “Ellos han estado bien y agresivos. Nosotros no hemos transformado las que hemos tenido. Para nosotros el marcador es muy abultado, pero con 4-0 no puedes poner ninguna excusa: han sido mejores. No hay excusas cuando te ganan así”

Josep Maria Bartomeu lamentó el varapalo que sufrió su equipo y tuvo palabras en especial hacia la afición. “ha sido otro palo tras lo de Roma, me sabe mal por los aficionados, por los socios, por los que han venido aquí. Habrá tiempo para buscar explicaciones, no es el momento, ahora en caliente. Tenemos la final de Copa, toca levantar el ánimo. Es difícil explicar esto. Habrá tiempo para reflexionar”, cerró el presidente del Barcelona.

