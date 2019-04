Los Spurs fuerzan el séptimo partido ante los Nuggets

San Antonio y Denver se jugarán el sábado el pase a la semifinal del Oeste. Los Spurs empataron la serie a tres en un partido en que Aldridge, DeRozan y Gay hicieron mella en la defensa de los Nuggets (120-103). El duelo definitivo se librará en el Pepsi Center de Denver ya que los Nuggets fueron segundos en la fase regular, con 54 victorias, seis más que los Spurs, que fueron séptimos. La serie es la primera que consumirá los siete partidos posibles, a falta de lo que ocurra con la que enfrenta a Golden State y los Clippers, con ventaja de los Warriors por 3-2.

Primera ronda de los ‘playoffs’ Conferencia Este Milwaukee, 127; Detroit, 104 (4-0) Boston, 110; Indiana, 106 (4-0) Philadelphia, 122; Brooklyn, 100 (4-1) Toronto, 115; Orlando, 96 (4-1) Conferencia Oeste Golden State, 121; Clippers, 129 (3-2) Houston, 100; Utah, 93 (4-1) Portland, 118; Oklahoma, 115 (4-1) Denver, 120; San Antonio, 103 (3-3)

Los Spurs dominaron de principio a fin, pero sus ventajas no fueron apreciables hasta el último cuarto. La extraordinaria labor de Nikola Jokic, con 33 puntos, 12 rebotes, nueve asistencias y tres robos de balón, no fue suficiente para los Nuggets. No consiguieron frenar el notable rendimiento ofensivo de Aldridge, con 26 puntos y 10 rebotes, DeRozan, con 25 puntos, siete rebotes y siete asistencias, y Gay, con 19 puntos. El banquillo de los Spurs marcó diferencias, con 36 puntos, por solo 13 de los Nuggets, inferiores en el rebote y mucho menos efectivos en los triples con un 25% de acierto frente al 41% de su rival.

Los Nuggets luchan por superar la primera ronda por primera vez desde 2009, cuando llegaron a la final del Oeste y fueron eliminados por los Lakers. Aquella temporada contaban con un equipo en el que sobresalían Carmelo Anthony, Chauncey Billups y JR Smith. Las cuatro temporadas siguientes fueron eliminados en la primera ronda. Y desde entonces, desde 2013, no se habían vuelto a clasificar para los ‘playoffs’. Los Spurs tratarán de evitar lo que pasó la pasada temporada. Entonces fueron eliminados por Golden State en la primera ronda.

SAN ANTONIO, 120; DENVER, 103 (3-3) San Antonio: White (13), Forbes (12), DeRozan (25), Aldridge (26), Poeltl (8) –equipo inicial-; Gay (19), Mills (6), Belinelli (9) y Walker (2). Denver: Murray (16), Harris (14), Craig (6), Millsap (12), Jokic (43) –equipo inicial-; Plumlee (5), Morris (4), Beasley (2 ), Barton (2) y Juancho Hernangómez (0). Parciales: 34-24, 30-36, 26-25 y 30-18. ATT Center de San Antonio. 18.581 espectadores.

