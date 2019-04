El Athletic asalta el fortín de Butarque

Leganés y Athletic disputaron un partido soso y falto de ocasiones, que ninguno de los dos mereció ganar y en el que, como no podía ser de otra forma, un error acabó desnivelando la balanza. Un gol de En-Nesyri en su propia portería fue suficiente para que los rojiblancos, casi sin quererlo, conquistaran el fortín de Butarque, del que hasta ahora solo habían salido victoriosos Villarreal y Girona, y se llevaran tres puntos clave para seguir en la séptima plaza, que por ahora da acceso a Europa (0-1). Los pepineros, ya virtualmente salvados, quedan en tierra de nadie, sin temor al descenso a falta de cuatro jornadas, que no es poco.

LEG 0 - 1 ATH Leganés Pichu, Tarín (El Zhar, min. 76), Omeruo, Siovas (Bustinza, min. 45), Eraso, Vasyl Kravets (Braithwaite, min. 67), Gumbau, Rubén Pérez, Juanfran, Youssef En-Nesyri y Guido Carrillo. Athletic Herrerín, Íñigo Martínez, Unai Núñez, Yeray (Balenziaga, min. 77), Yuri, San José, Lekue, Mikel Rico, Íñigo Córdoba, Aduriz (Kenan Kodro, min. 79) y Williams (De Marcos, min. 86). Goles 0-1 min. 42: Youssef En-Nesyri (p.p.). Árbitro Ignacio Iglesias Villanueva Tarín (min. 38), Lekue (min. 92) y Íñigo Córdoba (min. 43). Tarín (min. 38), Lekue (min. 92) y Íñigo Córdoba (min. 43). Estadio: Butarque

Dice mucho de cómo fue el encuentro que lo más reseñable sucediera antes de inicio del mismo. que tuvo que ser retrasado varios minutos por un problema de comunicación de Iglesias Villanueva con la sala del VAR. El accidentado comienzo fue el presagio de lo que estaba por llegar. Los futbolistas, que no entendían nada, aguardaban bajo el chaparrón que arreció en Leganés mientras los valientes que se reunieron en la destapada grada de Butarque saltaban para entrar en calor.

Arreglados los problemas, el partido pudo comenzar. Pellegrini y Garitano optaron por introducir varios cambios con respecto a sus onces habituales. Entre esas novedades una destacó por encima de las demás. Aduriz volvió a ser titular, algo que no sucedía desde el pasado 10 de enero. Eso sí, el delantero notó la inactividad y apenas pudo intervenir.

Salió con algo más hambre al partido un Leganés que necesitaba una victoria para meterse en la lucha por la séptima plaza. Avisó tímidamente Kravets en el minuto ocho enganchando un zapatazo a bote pronto en la frontal del área que se fue por encima del larguero de Herrerín. Los pepineros pisaban el área en los compases iniciales pero no acertaban a inquietar al guardameta del Athletic, que apenas intervino en todo el encuentro. En el otro lado, el Athletic esperaba paciente a que llegara su oportunidad.

Y llegó poco antes al filo del descanso, en la ocasión que significó el único gol del encuentro. No tuvieron ni siquiera que hacer méritos los de Garitano para lograrlo. En-Nesyri se elevó dentro del aréa y conectó un tremendo testarazo que se coló por la escuadra. Un auténtico golazo que firmaría cualquier delantero que se precie, si no fuera porque el marroquí se equivocó de portería y batió a Cuellar en vez de a Herrerín. Ya no se movió el marcador hasta el final del encuentro. Tras la reanudación el Leganés no dio con la tecla y el Athletic solo tuvo que limitarse a resguardarse en su campo para seguir con su escalada rumbo a Europa, algo inimaginable antes de la llegada al banquillo de Garitano.

