Valverde: “Hay que darle valor a lo que estamos haciendo”

Cuando Coutinho reemplazó a Dembélé en el minuto 71, la afición del Barcelona se dividió. El brasileño escuchó aplausos y pitos. Los seguidores no olvidaron la actitud del 7 ante el United, cuando, tras su gol, miró a la grada y se tapó los oídos, como si no quisiera escuchar los aplausos después de las críticas que había recibido. “Nunca le he faltado el respeto a nadie”, se defendió en las redes sociales. “Yo escuché aplausos”, dijo Jordi Alba. Guillermo Amor, responsable de relaciones institucionales, sí escuchó silbidos, pero pocos. “No hubo demasiados pitos. Hay que estar con los jugadores, son nuestro patrimonio”. Y Valverde volvió a minimizar el asunto. “Se le dan muchísima importancia a cuestiones que no la tienen. El público está con él y él está con el público”.