El Barça, una alineación de verdad para ganar a la Real

Ernesto Valverde mantiene un tono sobrio, moderado, siempre respetuoso, independientemente del momento anímico de su Barcelona. Pero si al entrenador azulgrana cuesta pillarle en fuera de juego, mucho más difícil es que suelte un titular rutilante o que revele alguna de sus intenciones. Medita bien sus palabras el Txingurri, sobre todo cuando no quiere dar pistas. “¿Ante la Real Sociedad (este sábado, 20.45 horas, Movistar partidazo) se verá una alineación del Barça más parecida a la de Huesca o a la del Manchester United?”, le cuestionaron. “A ver cómo respondo, ¿no?”, dijo el técnico, con una sonrisa; “desde luego, será una alineación para ganar”. Y añadió: “Para ganar de verdad”.

En el último desplazamiento del Barça a El Alcoraz, en la víspera de la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Manchester United, Valverde dejó a todos los pesos pesados del grupo en Barcelona. Con LaLiga encaminada, el Txingurri no quería volver a lamentarse en Huesca —ya había arriesgado ante el Olympique de Lyon con Dembélé, que se resintió de las molestias musculares. Le funcionó a medias la estrategia. Los suplentes del cuadro azulgrana empataron a cero en casa del colista, para que los titulares barrieran a los diablos rojos en la Champions. Pero Valverde no quiere más cuidados, anda con ganas de cerrar LaLiga cuanto antes.

“Sumar los nueve puntos de esta semana significa ser campeones, son los puntos que necesitamos”, recordó Valverde. A falta de seis jornadas para el final de LaLiga, el Barcelona tiene a su perseguidor, el Atlético de Madrid, a nueve puntos, además de contar con el goal-average a su favor. El cuadro azulgrana viajará a Vitoria el martes para enfrentarse al Eibar y el próximo sábado recibe al Levante en el Camp Nou. “Estamos ya en ese momento en el que parece que llegas a la meta y no puedes fallar; frente a la Real es un partido clave y puede ser definitivo”, aseguró el preparador del Barcelona, que convocó a lo mejor que tiene en el vestuario para el partido ante el conjunto vasco —ni entraron en la lista Boateng, Murillo y Todibo.

Esta campaña, en cualquier caso, Valverde cuenta con un fondo de armario destacado, como pocas veces tuvo el Barcelona en los últimos años. El duelo ante la Real puede ser una oportunidad para volver a contar con Arturo Vidal y Semedo, suplentes ante el United, y también para que recuperen su mejor forma Umtiti y Dembélé. Al defensa francés, en cualquier caso, su dolencia en la rodilla izquierda no le deja de dar dolores de cabeza. “El otro día no participó en el entrenamiento y pensamos que volverá a estará bien y trabajará con normalidad”, explicó el técnico.

El gesto de Coutinho

Titular ante el Huesca, con minutos frente al United, Dembélé dejó atrás la lesión muscular. Y quiere ganarse un lugar en la Champions. Según su entorno, el francés sueña con firmar un gol en el Wanda. Tendrá que recuperar su lugar, hoy ocupado por Coutinho, tan goleador como desafiante con la hinchada frente al Manchester. "Hizo un gesto después del gol, pero me sorprende que se hable más de eso que del golazo. Me parece un gesto… nada especial. No me creo que haya sido una falta de respeto para nadie. En fin… le damos mucha bomba a cosas que son anecdóticas", defendió, una vez más, Valverde al irregular brasileño.

La disputa entre Dembélé y Coutinho es la única incertidumbre en el once ideal de Valverde, que, por ahora, borra al Liverpool de su cabeza. “Un rival potentísimo, con una delantera que está demostrando su potencial. El año pasado llegaron a la final de la Champions y esta temporada están en la semifinal y pelean por la Premier. Será un partido atractivo y difícil para los dos. Está muy bien el Liverpool, pero quedan 10 días”, aseguró el técnico azulgrana. El Barcelona, que persigue el triplete —“por ahora es una buena temporada, esperemos que sea redonda”, dijo el Txingurri—, busca liquidar LaLiga. Y, por ahora, solo quiere pensar en la Real Sociedad. “A ganar, de verdad”.

