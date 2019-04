Márquez: “No puedes caerte cuando vas líder con tres segundos de ventaja”

Habitualmente risueño y bromista, Marc Márquez es un deportista exigente y nada autocomplaciente. Duro en los términos cuando las cosas vienen mal dadas, sea quien sea el responsable. Especialmente, cuando se atribuye la culpa como ocurrió este domingo en Austin. El campeón del mundo desperdició una fantástica ventaja al frente del pelotón cuando se acercaba al ecuador de la prueba y perdió una carrera que no tenía ni podía tener otro favorito, ganador como había sido en las seis ediciones anteriores de este gran premio de Las Américas. “Cometí un error grave”, asumió. Por eso pidió perdón a su equipo nada más llegar al box. “Fue culpa mía. No puedes caerte cuando vas líder y con 3,5 segundos de ventaja”, asumió el piloto de Honda.

Márquez sabe que hay errores y errores. Y no duelen tanto aquellos que se cometen por querer dar más de lo que puede la moto en un determinado momento, como le pasó con tanta recurrencia en años en que la Honda le exigía, a menudo, un extra que solo el piloto puede aportar, como aquellos en los que a uno le vence la ambición o un fallo de cálculo. El 93 salió decidido a intentar abrir una brecha en cabeza como ya había hecho en Argentina, pero su superioridad no era tal esta vez en este trazado cuyo asfalto, además, no presentaba unas condiciones ideales. “No es lo mismo que eso pase cuando ruedas en cabeza que cuando luchas por la quinta plaza. Pero el error está allí y lo importante es admitirlo”, asumió.

Le reconforta saber, sin embargo, que tiene la moto y el cuerpo como para seguir ganando carreras, aunque asume que pueden llegar más errores, propios y ajenos. Sobre todo después de explicar que no terminaba de entender por qué se había caído. “Frené tres metros más tarde que en mi mejor vuelta, rodaba 2km/h más lento y llevaba dos grados más de inclinación. La de la curva 12 es una frenada larga, pero no hice nada estúpido. Hay caídas en las que reconozco que voy un poco pasado, pero esta vez estaba dentro del límite”, dijo.

También reconforta al piloto español el hecho de que los resultados en Austin no afecten demasiado a su posición en el campeonato. El cuarto puesto de Dovizioso, líder del Mundial tras un gran premio en el que se le ha visto sufrir algo más que en las dos citas anteriores, favorece una apretada clasificación que deja a Márquez en cuarto puesto aunque a solo nueve puntos de la cabeza. Nada que no tenga remedio cuando se han disputado solo tres carreras.

