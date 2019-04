Diego Costa a Gil Manzano: “Me cago en tu puta madre”

El Atlético se había sacudido el dominio inicial del Barcelona. Estaba hasta tocón. Las estadísticas al borde de la media hora del juego decían que la posesión era del equipo de Simeone, un 53% frente al 47% de los azulgrana. Costa había rematado alto un cabezazo y Griezmann amenazó a Ter Stegen con un disparo cruzado tras una jugada bien ligada. Estaba el Atlético respondiendo a la altura de la cita hasta que la incontinencia verbal de Diego Costa destrozó el buen partido que estaban desplegando los rojiblancos. A Costa le emergió su volcánico carácter tras no sancionar Gil Manzano una entrada que Piqué le hizo por detrás. Inflamado, según el acta del colegiado, Costa exhortó un fuerte improperio. "Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre". La roja directa fue inmediata. Ya se había librado de una amarilla en una pugna por un balón con Lenglet a la que llegó pasado de vueltas. Con el codo impactó en la cara del central francés. Gil Manzano no le amonestó, pero no le perdonó su salida de tono. Costa protestó airado y perdió la perspectiva de lo que estaba en juego. Bramó el insulto como si estuviera jugando una mera pachanga. Imperdonable para un jugador que ya ha cumplido la treintena.

La expulsión de Costa supuso la cuarta del delantero hispanobrasileño en el campeonato liguero con la camiseta rojiblanca, la segunda por roja directa. La última vez que dejó a su equipo con diez fue el curso pasado, el día de su debut en el Wanda Metropolitano tras regresar del Chelsea. La hinchada esperaba ansiosa su estreno en casa. Lo hizo ante el Getafe el 6 de enero porque la sanción FIFA por irregularidades en los fichajes de menores de edad impidió al club inscribirle hasta la ventana del mercado invernal. Costa marcó el segundo gol y por desconocimiento se fue a celebrarlo con la afición, lo que le valió la segunda amarilla. Por entonces, se achacó a su fervor emocional esa expulsión. La de esta vez no tiene excusa por todo lo que se jugaba el Atlético.

El equipo respondió bravo a esa inferioridad numérica. No se arrugó. Tampoco Simeone, ambicioso en sus decisiones y en sus cambios. Nada más ser expulsado Costa sentó a Arias y metió a Correa. En el segundo tiempo, quitó a Filipe Luis para dar entrada a Morata.

No solo resistió el Atlético más de 50 minutos en defensa. También intentó desplegarse cuando pudo y rondó el área de Ter Stegen para intranquilidad de la parroquia azulgrana.

El arrojo de los futbolistas de Simeone solo pudo ser vencido por esa rosca milimétrica de Luis Suárez. Al poco, Messi terminó por finiquitar el partido y el campeonato. Pero antes, ya lo había empezado a entregar Costa con una expulsión tan infantil como inexplicable.

