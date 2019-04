Cuenca-Granollers y Barcelona-Logroño, semifinales de la Copa del Rey de balonmano

Cuenca-Granollers (17.00) y Barcelona-Logroño (19.30) serán las semifinales de la Copa del Rey de balonmano que se disputarán este sábado en Alicante. Los manchegos se llevaron un duelo de cañoneros (33-36) en el que Maciel marcó la diferencia bajo los palos ante un Bidasoa que tuvo a Odriozola su mejor arma (11 goles). El Granollers se impuso con más holgura de la prevista al ABANCA Ademar León (23-31), el Balonmano Logroño La Rioja cumplió sin estridencias ante un Guadalajara (33-26) que nunca le incomodó, y el Barça venció con la comodidad prevista al Ángel Ximénez AVIA Puente Genil (39-21).





Barça Lassa, 39 – Ángel Ximénez AVIA Puente Genil, 21. La paliza esperada del Barcelona

El público del pabellón Pitiu Rochel callaba con los goles del Barcelona y jaleaba las buenas acciones que venían del Puente Genil. Querían retrasar lo inexorable, alargar todo lo posible un partido con final conocido. El asunto duró 25 minutos, lo que tardó el conjunto azulgrana en tomar una ventaja suficiente. Al ralentí, dejando que la ley de la gravedad hiciera su trabajo, los jugadores de Xavi Pascual fueron atornillando a un rival que se desplegó con mérito. Incluso, antes del descanso fueron necesarias cinco paradas de mérito de Pérez de Vargas en la portería culé (no le anduvo a la zaga su colega rival, con ocho). Pero la suerte en el intermedio ya estaba echada, como era previsible: un lanzamiento final de Lasse Andersson, con golpe en el pecho añadido, cerró el primer acto con 17-10 y el encuentro. La segunda parte, iniciada con dos goles rápidos de Dika Mem y Víctor Tomás, prolongaron la inercia y abrió el camino para otra paliza azulgrana.





El jugador del Cuenca Baronetto celebra un gol ante el Bidasoa. rfebm

Bidasoa, 33 – Liberbank Cuenca, 36. El Cuenca encuentra antes el candado

“A ver cuándo encontramos nuestra defensa, eso marcará el partido”, comentaban en la previa en la expedición del Bidasoa. Pero quien la encontró antes fue el Liberbank Cuenca, con su portero al frente, Leonel Maciel, que echó el triple candado al inicio de la segunda parte gracias a un buen surtido de paradas, algunas a bocajarro. Esos diez minutos resultaron determinantes e inclinaron el duelo, el mejor de los cuatro disputados en la sesión maratoniana del viernes. Los manchegos adquirieron una ventaja de cinco tantos (23-28 en el minuto 46) que resultaría insalvable. No se amilanó la escuadra vasca, apretó sus tuercas cuanto pudo y, subida a la ola anotadora de Odriozola (11 goles en total), se llegó a colocar uno por detrás (32-33 en el 57), pero al Cuenca no le entró el tembleque y no soltó el duelo. Antes de ese tramo definitivo, lo que dominó fueron los ataques (18-17 al descanso). Si Odriozola agujereaba la portería de Maciel, Dutra y Moscariello lo hacían en la contraria. El encuentro transcurría en una baldosa. Solo el Bidasoa se escapó por dos goles en el ecuador de la primera parte, anulados rápido por el Cuenca. El marcador se movía sin freno, pero sin ventajas para nadie. Hasta que surgió Maciel, levantó una alambrada a su alrededor y cambió las normas del duelo.





ABANCA Ademar León, 23 - Fraikin Granollers, 31. El Granollers se merienda al León

Granollers y León llegaban en un puño, eso decía la trayectoria del año, empatados los dos equipos en la clasificación de la Asobal a 32 puntos. Pero lo que se vio en la Copa, sobre la pista del Pitiu Rochel de Alicante, no fue nada igualado. El conjunto catalán dominó en todo momento a los muchachos de Rafa Guijosa, eléctrico y desesperado en la banda. Desde el 4-6 en el minuto 11, los vallesanos no dieron opción a su rival, muy pobre en ataque. Empezaron golpeando al ritmo de Gassama, desde el extremo derecho, y de Oswaldo, desde el exterior. Y en la sala de máquinas de todo el ataque, Antonio García, inasequible a sus 34 años, autor de un golazo en la segunda parte que arrancó la exclamación, incluso, de los aficionados de León. La ventaja del Granollers se ensanchó pronto hasta los cinco goles (6-11), mediado el primer tiempo. Guijosa agitó la coctelera (relevó la portería con Slavic y dio carrete a Juanín) y obtuvo resultados. Se puso a dos tantos, precisamente con un tanto de Juan García, 41 años en su cabellera a rizos, pero la reacción no dio para más. Contuvo daños al descanso (13-16) con una parada in extremis de su guardameta, y poco más. A la vuelta de los vestuarios, la distancia no paró de crecer para el cuadro catalán ante la frustración del ABANCA Ademar León, que nunca le encontró las vueltas al choque.

El jugador del Logroño La Rioja tira ante la oposición de Hombrados, portero del Guadalajara. rfebm





Balonmano Logroño La Rioja, 33 – Quabit Guadalajara, 26. La portería marca la diferencia

Sin alardes, el Balonmano Logroño La Rioja dejó clara la distancia que le separa del Quabit Guadalajara y accedió a las semifinales de la Copa tras ganar 33-26. No hizo falta que los jugadores de Miguel Ángel Velasco se dieran un gran banquete a la hora de la comida, que es cuando arrancó el partido. Le sobró con marcar las diferencias en la portería, que por momentos fueron siderales. Al descanso, solo una parada de 25 lanzamientos (4% de intervenciones) en la meta defendida por Jota Hombrados y Carlos Donderis. En el otro lado de la pista, Sergey Hernández lograba un 35% de aciertos (7 de 20) y acumulaba méritos para ser reconocido como el MVP de este cruce de cuartos. El entrenador del Guadalajara, César Montes, agitó el banquillo y sentó a mitad de la primera parte al guardameta de casi 47 años, con desventaja de 9-6, pero eso no varió el destino del partido. Al descanso se llegó con 18-13. En una diferencia de 6-7 tantos se movió el encuentro en la reanudación. No rompían el marcador los riojanos, aunque tampoco lo necesitaban. Para cualquier duda, bajo palos tenían a Hernández, el niño de origen ruso adoptado por un matrimonio de Pamplona (42% de aciertos en todo el partido en la portería de Logroño frente al 16% de la rival). A falta de diez minutos, el Guadalajara entregó definitivamente la cuchara y la diferencia se estiró hasta los 11 goles (31-20), maquillados en el último tramo.

