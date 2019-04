Así se ficha ahora a un jugador: en pocos clics y unos minutos

Hubo un tiempo, no hace tanto, en que la demora de un fax o la saturación de una línea de teléfono podían dar al traste con la inscripción de un jugador fichado, arruinar operaciones complejísimas que habían tomado horas, días o meses. Pero ya no. Para corregir eventualidades como esas llegó en 2015 a LaLiga el ingeniero Martín Martínez. Se comenzó diseñando una aplicación "con interfaz (apariencia) de videojuego”, fácil de usar, para gestionar las plantillas y los traspasos. En tres años su departamento de Aplicaciones Corporativas, Web y Plataformas ha creado un innovador entorno digital a través del cual se gestiona todo en LaLiga. Desde un dispositivo móvil o un portátil, ahora, cualquier club puede registrar altas, bajas, cesiones, comprobar si le cuadran las cuentas, elegir las equipaciones con que juega —contando con la autorización en remoto de los árbitros— o componer la estrategia y alineación de futbolistas, y que inmediatamente puedan disponer de ellas delegados de los equipos y el estadio y hasta los medios de comunicación.

Que labores del día a día dependieran en buena medida de un teléfono que echaba humo, de correos electrónicos cruzados que podían traspapelarse en el laberinto de una bandeja de entrada muy poblada, era un problema cuya solución pasaba, LaLiga lo tenía claro, por la apuesta por la tecnología. Por desarrollar herramientas propias que pusieran a disposición de los clubes y de todos los implicados en la competición para, a la postre, no solo eliminar cualquier barrera física —cualquier trámite está al alcance de la mano en cualquier parte y sin menoscabo de la seguridad del mismo— sino para agilizar infinitamente las gestiones.

Manager. La aplicación para gestionar la plantilla

La primera aplicación que echó a rodar fue Manager, la plataforma a través de la que todos los clubes solventan la inscripción de jugadores. Altas, bajas, traspasos, jugadores de clubes filiales o hasta el número de extracomunitarios, todas las cuestiones de gestión de la plantilla se administran con Manager. “Tiene muchísimas ventajas: puede seguirse la trazabilidad de todo el proceso, la inscripción de cualquier jugador pasa automáticamente por control económico que, si has excedido tus costes de límite disponible de plantilla o no concuerda la información contable manifestada en el trámite, no lo admite; y, sobre todo, se evita el malgasto de papel a la vez que se permite concluir operaciones en cuestión de minutos”, explica Martínez, quien añade: “Los cierres de período de inscripción, las popularmente conocidas como ventanas de mercado, son momentos críticos, pero tenemos la certeza de que los procedimientos se ejecutan con máxima seguridad y precisión”.

La aplicación informática, creada con las indicaciones y supervisión de los Departamentos de Competiciones y Control Económico de LaLiga, contempla todos los supuestos federativos de acuerdo a la normativa existente. Tiene en cuenta cláusulas de rescisión de jugadores, su cuantía por cada año de contrato, si ha habido intermediarios en la operación, el porcentaje del monto que les corresponde, si este lo perciben proveniente del salario del jugador o mediante una parte del total del coste del traspaso pagado al club de origen. Si el futbolista fichado viene de otro club de LaLiga, automáticamente, el alta en un club supone la baja del otro. Y con idéntica funcionalidad pueden inscribirse miembros del equipo técnico u otros profesionales.

Kit Selector. Selección y aprobación de las equipaciones de jugadores y árbitros para un partido

Una imagen en tres dimensiones rota 360 grados mostrando anverso y espalda de camisetas, pantalón y medias del jugador y portero locales, y los contrapone a los del equipo visitante. Desde el comienzo de la temporada cada equipo puede seleccionar la indumentaria con la que va a disputar cada jornada. Desde la aplicación de Kit Selector puede además interactuar con los rivales, escoger si el local mantendrá sus colores y el visitante recurrirá a la segunda o la tercera equipación. Pueden lanzarse mensajes, avisarse si han de cambiar la vestimenta inicialmente prevista. El jugador local tiene preferencia en la selección sobre el visitante, pero prima la del visitante sobre la del portero local si este pretende cambiarla. Las equipaciones de juego se aprueban solo previa validación del Comité Técnico de Árbitros (CTA) y de una figura hoy fundamental en el fútbol, el asesor audiovisual: “Cuando se desarrolló la aplicación hace varios años iba por pasos: local primero, luego visitante y posteriormente árbitros. Ahora es todo más orgánico y lo pueden acordar las diferentes partes al mismo tiempo y, antes de la disputa del primer partido, podría tenerse incluso camiseta elegida hasta el final de la competición”, discurre Martínez.

Óscar Lago es uno de esos asesores, uno de los expertos en color de Mediapro cuyo visto bueno se requiere para la elección de indumentaria. Porque, como atestigua Lago, "lo que capta a simple vista el ojo no es necesariamente igual que lo que percibe una lente". Él debe comprobar que las camisetas de cada equipo sean distinguibles a tiro de cámara e, incluso si las escuadras han llegado a un acuerdo de vestimenta que este profesional estima inapropiado, tiene potestad para reconvenirlos y enviarles una sugerencia distinta. "No hay parámetro más importante que la experiencia previa: yo me paso la vida buscando ejemplos de cómo se vio en una retransmisión anterior tal color con tal otro. Los amarillos o naranjas, los muy fluorescentes, dan problemas para los ajustes de cámara, pero el peor de los supuestos es cuando ambos visten de colores claros. Por ejemplo, en un plano general con los 22 jugadores del Real Madrid y el Betis la elástica verdiblanca, por efecto de la homogeneización, se ve blanca", explica Lago.

Hoja de partido. El registro de estrategias y alineaciones

No hace tanto, conocer la estrategia y la alineación de un equipo antes del partido dependía de la pequeña odisea de un papel manuscrito que viajaba de mano en mano hasta llegar a la rotulación de la televisión, el banquillo rival y los aficionados. El delegado de cada equipo garabateaba los 11 nombres y su posición al dictado del entrenador, además de los reservas, y se los pasaba al delegado del campo, que a su vez se los remitía al árbitro, que tenía que registrar ambas alineaciones en el sistema y procurárselas luego a los encargados de administración del estadio, para que estos manualmente las inscribieran en el formulario oficial, el único documento válido para el posterior envío a medios de comunicación y aficionados.

Eso se acabó. Con la aplicación Hoja de partido cualquier equipo puede, desde un móvil, marcar las alineaciones y el dibujo elegido por el entrenador moviendo las fichas de los jugadores a la casilla correspondiente —la posición en el campo que ocuparán—. De esta manera confirmarán la alineación titular, los suplentes, los entrenadores y los futbolistas que quedan fuera de la convocatoria. Tan pronto se finaliza el proceso, todos tienen acceso a esa información: directores de partido, administración del estadio, equipo rival, prensa; y se genera automáticamente una hoja imprimible que responde al formato oficial con la información compendiada, disponible en todos los idiomas oficiales de España (castellano, catalán, vasco, valenciano y gallego) y también en inglés.

Martín Martínez, responsable de Aplicaciones Corporativas, Web y Plataformas, en las oficinas de LaLiga. E. Oñate

Del mismo modo, el equipo que actúa como anfitrión puede telemáticamente solicitar el alta de un acto protocolario o comercial para la previa al partido o para el descanso: un minuto de silencio por alguien fallecido, los penaltis de Mahou… Sin salir de esa aplicación el equipo puede comprobar si el acto es finalmente aceptado: si se trata de algo protocolario, esa validación depende del departamento de Competiciones de LaLiga; si por el contrario es publicitario, ha de pasar por el visto bueno del departamento de Marketing de LaLiga. El informe que se genera automáticamente también en este caso se envía a todos los interesados, Real Federación Española de Fútbol, Departamentos de LaLiga y a la prensa.

El reglamento para la retransmisión televisiva también ha terminado por llevar esta temporada la innovación más lejos, hasta el césped. Hace tres años no había parámetros obligatorios preestablecidos para su cuidado. Ahora existe incluso una aplicación, Greenkeeper, para que el árbitro, los clubes local y visitante y todos los implicados en la organización de un partido conozcan al menos 90 minutos antes del pitido inicial cómo va a estar el campo. El software toma los datos directos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y controla incluso en qué momentos puede regarse y cómo.

Martín Martínez muestra la pantalla de inicio de una de las aplicaciones. E. Oñate

