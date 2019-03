Messi: “Mi hijo me pregunta por qué me matan en Argentina”

Desde que se abrochó el brazalete de capitán del Barça, Leo Messi se dejó ver con más frecuencia por las zonas de prensa de España y de Europa. Situación inversamente proporcional a lo que pasaba en Argentina. En cada desplazamiento con la Albiceleste, el 10 se ponía frente a los micrófonos. Pero tras el último varapalo de la Albiceleste en Rusia 2018, Messi no volvió a hablar más de Argentina, ni siquiera cuando se paseaba por el Camp Nou. “Fue un golpe muy duro, de los peores que me tocó vivir en la selección”, aseguró Messi a 947FMRadio de Argentina.

Después de más de nueve meses, Messi regresó a la Albiceleste. No habló. Hasta este viernes, que conversó con una radio de su país. Y no olvidó a sus detractores. “Yo juego para mí, para mi familia, para mis compañeros y para el que realmente me quiere y disfruta de lo que hago. Y el que no me quiere, lamentablemente, me va a tener que aguantar un ratito más”, reveló el 10. Firme en su sueño de levantar un título con Argentina. “Yo quiero ganar algo con la selección, lo voy a seguir intentando, y voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no lo haga, que no vuelva a sufrir. Mi hijo Thiago, de 6 años, me preguntó por qué me mataban en la Argentina. Él ve todo el tiempo vídeos en YouTube. Y me pregunta por qué no me quieren. Yo tengo que pasar por esas cosas, pero no me importa”.

En cualquier caso, el capitán argentino admitió errores en la relación con la prensa. “Si hubiéramos ganado el Mundial de Brasil, todo hubiese sido diferente. Lo perdimos por detalles. Después vinieron todos los quilombos y creo que el manejo con la prensa debió haber sido otro. Lo reconozco, nos encerramos y no le dimos bola a nadie porque estábamos dolidos. Tendríamos que haber buscado paz y armonía con el periodismo. La selección argentina está por encima de todo”, se sinceró el delantero.

Distendido, La Pulga hasta se animó a bromear con la lista de los mejores jugadores del mundo. “Mbappé, Neymar, Hazard, Luis Suárez y el Kun Agüero”, resolvió el 10. “¿Y Cristiano?”, le cuestionaron. “A él no lo cuento, a Cristiano lo saco de la lista conmigo”, dijo, entre risas. No es el primer guiño del argentino al portugués. Después del hat-trick de CR7 ante el Atlético, Messi catalogó de “espectacular” el partido del jugador de la Juve. “Lo extraño en España. Era lindo tenerlo. Aunque daba rabia verlo levantar títulos”, cerró Messi

