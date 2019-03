Catalunya se lo pasa pipa ante Venezuela

Aunque Montilivi no se colmó como se espera (12.671 espectadores de los 15.000 pronosticados), la casa del Girona vivió una jornada divertida, sobre todo esperada de fútbol. La selección catalana se impuso ante una envalentonada Venezuela, que venía dulce, después de derrotar a la Argentina de Messi en el Wanda (1-3). Apareció Bojan, sorprendió Puado, se lo pasó bien Piqué, el preferido de la hinchada gerundense.

CATALUNYA, 2 - VENEZUELA, 1 Catalunya: Edgar Badia; Aleix Vidal, Bartra, Piqué, Dídac; Pere Pons, Jordan, Melendo, Granell; Bojan y Sergio García (Milla, m. 37). También jugaron: Becerra; Montoya, Víctor Sánchez, Cardona, Cucurella, Romeu, Javi Puado, Muniesa, Aleix García y Riqui Puig. Venezuela: Fariñez; Alexander González, Chancellor, Yordan Osorio, Rosales; Tomás Rincón, Júnior Moreno; Murillo, Yangel Herrera, Soteldo; y Josef Martínez. También jugaron: Romo; Seijas, Añor, Aristeguieta, Machis, Ronald Hernández y Jhonder Cádiz. Goles: 1-0. M. 53. Bojan. 1-1. M. 59. Rosales. 2-1. M. 89. Javi Puado. Árbitro: Xavier Estrada. Mostró la cartulina amarilla a Muniesa. Estadio Montilivi. 12.671 espectadores.

Esperaba con ansias Catalunya el partido ante Venezuela. No porque existiera una rivalidad especial con el equipo sudamericano ni porque que Montilivi deseara alojar a futbolistas de élite. Hoy, la casa del Girona, que por segunda vez en su historia oficiaba de huésped de la catalana, tiene a los muchachos de Eusebio Sacristán en Primera. La selección catalana, simplemente, esperaba volver a jugar. Y hacerlo, por fin, en una Jornada FIFA. Noche de fútbol y política en Montilivi. Ni se esperó al minuto 17.14 para cantar por la independencia, entonado por primera vez, nada más terminó de sonar Els Segadors en la presentación de las selecciones. Una noche, en cualquier caso, de festejos en Girona. Y eso que faltaron jugadores: el Huesca, el Valladolid y el Rayo decidieron no ceder a sus futbolistas. Sin embargo, la ausencia más sentida fue la de Xavi Hernández.

Se echó de menos a Xavi

La Federación catalana quería homenajear al exvolante del Barcelona ante Venezuela. Pero por motivos de calendario (su equipo, el Al Saad de catar, se juega la liga el próximo sábado). Ausente Xavi, los focos se posaron en Piqué. El central azulgrana, que esta campaña ha optado por no jugar más con España, fue uno de los grandes ovacionados por la hinchada gerundense cuando el speakercoreó su nombre. Un público entregado también, como no podía ser de otra manera, a sus hijos predilectos, Pere Pons y Àlex Granell, jugadores del Girona.

Ni siquiera Sergio García, capitán y consolidado como el jugador con más presencias en la catalana (16, superó a Sergio González), recibió tanto cariño como Piqué. Y estaba con ganas de corresponder a la afición el azulgrana. Solo tres jugadores repitieron en el once en el primer y segundo tiempo: Bojan, Aleix Vidal y el 3 del Barça. Hasta estuvo a punto de abrir el marcador. Acostumbrado a compartir equipo con Messi, Luis Suárez y compañía, Piqué no puede enseñar su capacidad para lanzar faltas. La tiene; solo el larguero le negó el grito al central. Aunque eso no le privó, sin embargo, de una nueva ovación de los seguidores cuando le dejó su lugar a Riqui Puig.

Parecía que los palos se llevaban el protagonismo en el duelo —Murillo y Rosales por dos ocasiones chocaron con las maderas—, hasta que Bojan, otro de los hijos predilectos de Cataluña rompió el silencio en el tablero. El delantero de Stoke City empujó el balón en el área chica, después de un buen pase de Montoya y uno mejor de Riqui Puig. Una de cal y una de arena para el lateral del Brighton porque también calculó mal un pase al portero Becerra y le cedió el balón a Rosales. Sin problemas, el blanquiazul, superó al portero del Elche. Pero el equipo de Gerard López puso una marcha más, ya con todos los suplentes en el campo, y Puado firmó el 2-1 para que Catalunya se rencuentre con la victoria y el fútbol en Girona.

