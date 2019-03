Valverde, sobre la lesión de Dembélé: “Sabía los riegos que corríamos”

La victoria del Barcelona ante el Rayo Vallecano dejó un mal sabor en el vestuario azulgrana. En la noche del sábado, tras el duelo ante el cuadro de Madrid, Dembélé pasó del Camp Nou a la Ciudad Deportiva. Las pruebas médicas detectaron una pequeña elongación del bíceps femoral del muslo izquierdo, según informó el comunicado médico del club. Las noticias eran malas, sin embargo, no descartaban al francés para el duelo de Champions ante el Lyon. De hecho, tras completar el entrenamiento del martes junto a sus compañeros, Dembélé apareció en la convocatoria para el partido ante el OL. “Como era un partido definitivo, lo incluí en la lista”, explicó Ernesto Valverde.

No le salió bien la jugada al técnico del Barcelona. Dembélé saltó al campo en el segundo tiempo ante el Lyon. Y, de nuevo, padeció problemas musculares. Esta vez, con menos suerte. El francés estará de tres a cuatro semanas de baja. “Las sensaciones de Ousmane eran buenísimas. Sabíamos que tenía algunas molestias, pero él pensaba que estaba hasta para empezar. Yo pensaba que no y, al final, lo hice jugar un rato. Si las cosas hubieran ido diferente estaría hoy en la lista e igual se lesionaría”, añadió el Txingurri. No quiso, en cualquier caso, eludir su responsabilidad. “Yo ya sabía los riesgos que corríamos con Dembélé. Los médicos hacen su trabajo, los jugadores el suyo, pero el que decido soy yo”.

Dembélé podría regresar a trabajar con el grupo en la víspera del duelo ante el Manchester United de cuartos de final de la Liga de Campeones, el próximo 10 de abril. “La eliminatoria contra el United es muy difícil, ante un rival histórico que está en un buen momento y está igualada y abierta pues llegan tras remontar en el campo del PSG y hay que ir con mucho cuidado porque no se rinde nunca y frente a nosotros no tendrán esas bajas. Es muy atractiva para el público”, analizó Valverde. Sin el francés, el preparador azulgrana no quiere presionar a Coutinho, habitual reemplazante del extremo. “Philippe hizo un gran partido el otro día y esperamos mucho de él con independencia de que esté lesionado Dembélé”, apuntó.

El Barcelona viaja mañana a Sevilla para enfrentar al Betis (20:45 horas), un rival incómodo para los azulgrana, el único que lo derrotó en el Camp Nou esta temporada. “Sabemos el tipo de equipo que es el Real Betis por lo que te obliga y lo que no quiere que hagas. Aquí sufrimos mucho, es el único que hemos perdido en casa y para nosotros es vital porque después solo quedarán nueve partidos para acabar la Liga”, concluyó el preparador del Barça.

