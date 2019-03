Gales, Irlanda y su huella neozelandesa en el desenlace del Seis Naciones

Gales lidera la tabla con 16 puntos. Si gana, será inalcanzable, pues el Grand Slam tiene un bonus de tres puntos para evitar que ningún rival pueda rebasarles. Le valdría un empate o una derrota ante Irlanda con dos puntos bonus -cuatro ensayos y caer por menos de siete puntos- si Inglaterra no gana a Escocia. Mientras, el XV de la Rosa necesita ganar y que Gales no se imponga a Irlanda. Para el XV del Trébol los cálculos son más complejos. Necesita ganar a Gales -sin que los galeses logren amarrar los dos puntos bonus y ellos no anoten cuatro marcas- para rebasarles en la tabla y esperar un tropiezo inglés, ya sea empate o derrota. De poco les serviría ganar con punto bonus y una victoria inglesa sin él, pues aunque igualaran a puntos en la tabla (19), el average inglés está 69 puntos por encima, una barrera ya inalcanzable.