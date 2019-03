Pau Gasol refuerza la marca Barça

Pau Gasol ha recuperado su vínculo con el FC Barcelona. El jugador de Milwaukee Bucks ha llegado a un acuerdo con el club azulgrana para convertirse en su asesor estratégico y embajador global en Estados Unidos. El acuerdo, inicialmente por dos años, fue presentado este jueves en Miami por el propio Gasol, de 38 años, y el presidente barcelonista Josep Maria Bartomeu. Ambas partes trabajarán conjuntamente para fortalecer la marca Barça deportiva y empresarialmente en Estados Unidos.

La marca Barça se encuentra en un momento de expansión y consolidación en uno de los principales mercados estratégicos y la aportación del mayor de los hermanos Gasol se considera decisiva para abrir nuevas oportunidades de negocio en América. Una parte importante del acuerdo incluye la colaboración entre la Fundación Barça y la Gasol Foundation para crear y ejecutar programas de alcance mundial con el objetivo de ayudar a los niños más vulnerables.

Pau Gasol, que jugó en el Barcelona desde los 16 años hasta que en 2001 pasó a la NBA, colaborará también con la oficina azulgrana en Nueva York dirigida por Xavier O'Callaghan. La experiencia del jugador de la NBA se utilizará para hacer crecer la influencia del Barça y atraer a posibles socios empresariales a uno de los mercados más grandes del mundo.

“Es una gran noticia para nuestro club y nuestros socios y aficionados poder contar con Pau Gasol como asesor estratégico y embajador del Barça en un país clave para el crecimiento de nuestra marca como es Estados Unidos, donde queremos hacernos aún más conocidos, admirados y queridos”, afirma Josep Maria Bartomeu. “Pau es un deportista ejemplar y una persona con unos valores que compartimos en el club. Es un referente y un ejemplo para los jugadores más jóvenes por su actitud y su comportamiento; un deportista que siempre ha demostrado la ambición y espíritu de superación con sus equipos y con la selección española, donde ha conseguido los éxitos más importantes del mundo del baloncesto mundial, pero también es una persona con principios y muy comprometida a ayudar a los más necesidades a través de su fundación y como embajador de UNICEF. Estamos seguros de que con Pau Gasol podremos conseguir ser más fuertes en Estados Unidos y la colaboración entre su fundación y la Fundación Barça ayudará a muchos niños y niñas de todo el mundo que lo necesitan”.

El jugador de los Bucks y de la selección española, manifestó: “Es un honor para mí representar al Barça fuera de la pista y un reto que afronto con mucha ilusión. Después de años jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, espero poder aportar el conocimiento que he adquirido y ayudar al Club en la consolidación de la marca Barça en el contexto americano. Este país es admirado por su dinamismo, la capacidad emprendedora de su gente, y como uno de los mercados más competitivos del mundo, y estoy convencido de que tantos años formando parte de la familia NBA, con las lecciones aprendidas y las personas que he conocido, me ayudarán a aportar valor desde el primer minuto. Aunque sigo compitiendo en la NBA, ahora con los Milwaukee Bucks y con la misma motivación de siempre, este acuerdo es muy importante para mí porque representa el tipo de colaboraciones que persigo: estrategia y valores compartidos, y una marca detrás con la que me identifico, en este caso, por segunda vez en mi vida”.

