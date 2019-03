Valverde: “Volverán a hablar de los goles que Luis Suárez no marcó”

Las porterías de Europa se le han cruzado a Luis Suárez lejos del Camp Nou. Lleva 16 partidos de visitante sin marcar de visitante. Ante el Olympique de Lyon tampoco pudo marcar en la casa del Barcelona. Sin embargo, el 9 recuperó su versión más intensa. Activo para generar el penalti que terminó en el primer gol de Messi, generoso para asistir a Coutinho. “A Luis lo valoro igual que siempre, como con el nivel altísimo que tiene. Seguramente volverán a hablar de los goles que no ha marcado, pero esta vez le regaló uno a Coutinho, en vez de chutar él, y tampoco tiró el penalti”, sostuvo Ernesto Valverde.

Luis Suárez es el jugador de LaLiga que más penaltis ha provocado en todas las competiciones (cinco). Insistente para luchar en el área, también para buscar a los tres postes. El 9 ha intentado más remates que nadie en esta Champions, 30. Sin embargo, todavía no ha podido marcar. “El delantero convive con el gol, pero me hace más ilusión avanzar en la Champions y que el equipo haya hecho un gran partido en general, que marcar. El gol ya vendrá. Son momentos por los que pasa un jugador. Lo único que queda es levantar la cabeza”, aseguró el atacante uruguayo.

No marcó Luis Suárez, sí Piqué. El central catalán acumula 11 goles en la Champions y superó a Koeman como el central más goleador del Barcelona en la Liga de Campeones. “Cuando veo a Luis cansado le digo al míster que me ponga arriba, pero no lo hace. A ver si lo hace si sigo marcando más goles”, bromeó el 3. Ya más serio, Piqué analizó la victoria. “Sabíamos que el 0-0 era un resultado complicado porque cualquier empate nos dejaba fuera. Ellos marcaron en su primer remate a puerta. Nos trastocó los planes, pero al final lo pudimos resolver. Estoy muy contento por el equipo. Esperemos que lo de Roma del año pasado haya sido un toque de atención y podamos seguir pasando eliminatorias”, añadió el defensa azulgrana.

Nadie en el Barça quiere elegir rival para cuartos, que se conocerá el próximo viernes. “No quiero a qué equipo no quiero porque seguro que nos toca”, dijo Valverde. “En cuatros están los mejores del mundo”, añadió Piqué. Y completó Suárez: “El que toque. Todos los rivales van a ser complicados”. El Barça piensa en los cuartos y en el triplete. “El equipo está mentalizado en ganar las tres competiciones. Sabemos que será muy difícil”, concluyó Jordi Alba.

