Cuatro mujeres del fútbol escriben una carta a las niñas que fueron a los 14 años

Querida María Pry de 14 años.

La vida no es nada fácil y encima el deporte por el que vas a cambiar la natación mucho menos. Supuestamente es un deporte de hombres y tú eres una mujer. ¿Arrepentirse? Jamás. Persigue tu sueño hasta conseguirlo. Con trabajo, esfuerzo y sacrificio las cosas llegan. Arrepentirse puede ser el camino fácil. Pero si algo aprendemos de la vida es que tenemos que luchar por nuestros sueños. Arrepiéntete de lo que no hagas. Y de lo que no te salga bien, aprende, corrige y sigue hacia adelante.

Tu familia te ha dado una educación ejemplar, con unos valores que te servirán para crecer como persona. Te han enseñado a luchar por tus sueños. No te bajes del barco. Y en los momentos más complicados, sigue remando, que seguro que verás la recompensa. Lucha por tus metas, por tu pasión.

Así te lo enseñaron. No olvides lo que Marcos te dice. Sé que es un entrenador estricto, aunque me reconocerás que siempre sabe sacarte una sonrisa. Él siempre habla de seguir adelante y que va a remar contigo en el mismo barco. No olvides la importancia de mirar por la compañera, de trabajar como un colectivo, como un equipo. Esa palabra es clave. Equipo. Como Marcos siempre nos dice. Rema por tu compañera, porque ella remará por ti cuando tú lo necesites.

Tendrás momentos en los que solo veas oscuridad, momentos difíciles en los que quizá tus expectativas no se vean inicialmente cumplidas, momentos en los que no veas el fruto de tanto trabajo, tendrás que romper barreras... Pero ahí será cuando debas mirar al frente con más fuerza si cabe y continuar trabajando. Nunca bajes los brazos. Te avisé de que la vida será dura. Nunca olvides que tendrás el apoyo incondicional de tu familia y de tus seres queridos.

Vas a romper muchas barreras, pero siempre con humildad. En el fútbol podemos pasar de heroína a villana en tan solo un segundo, pero lo más importante es que nunca olvides quién eres, de dónde eres, cuál es tu sueño. Porque el fútbol femenino no será en el futuro lo que es ahora. Las jugadoras no tendrán que ponerse ropas usadas de otros equipos o equipaciones obsoletas de temporadas atrás, ni viajarán siempre en autobuses viejos y de asientos desgastados. Llegará el día en que las mujeres sean profesionales, tengan sus propios contratos, viajen como los grandes equipos masculinos, salgan también por la televisión, llenen estadios y sean tratadas como estrellas e incluso referentes para niños y niñas.

Cuando vayas creciendo, no te olvides de tu lado infantil. La vida puede ser un juego, donde a veces te tocará perder y otras veces ganarás, pero lo más importante es que solo se vive una vez, debes disfrutarla, vivirla al máximo. Te queda un camino con muchas cosas por hacer, por descubrir, así que confía en ti, porque sé que llegarás lejos.

Por último, quédate con los consejos de las personas que te aprecian y te quieren, seguro que te los dan por tu bien. Los campos no siempre serán de albero y los balones no serán tan duros, pesados e incontrolables. No siempre jugarás con esos balones Mikasa que tantas veces se te escaparán. Y no le tengas miedo por mucho que piquen. Y aconseja a tus compañeras que no se compren cordones tan largos. ¡Que al final tenéis que atarlos por los tobillos y acaban rompiéndose!

Trabajo, fuerza y constancia. Maria Pry.

María Pry (Sevilla, 1984) es exfutbolista y entrenadora del Real Betis Balompié Femenino desde 2012. Hace tres temporadas el equipo logró ascender a la Liga Iberdrola. Es una de las dos únicas mujeres que ocupa un banquillo en esa competición en la presente campaña.