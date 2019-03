Samper: “Marcho donde me esperan”

Era un día difícil, un adiós que nunca quiso pronunciar porque desde que tenía seis años, cuando fue a hacer la prueba en la escuela del Barça –“perdimos por 13-1, pero por suerte me cogieron”, reveló-, Sergi Samper (Barcelona; 24 años) ha pasado por todas las categorías del club hasta jugar con el primer equipo. Pero sin minutos ni oportunidades, en el ostracismo con Luis Enrique y también con Valverde [ha jugado 33 minutos en esta temporada], con dos cesiones que salieron rana por lesiones y por cambios de técnicos (Granada y Las Palmas), el centrocampista decidió hacer mutis por el foro y marcharse al Vissel Kobe japonés, donde le aguardan con los brazos abiertos sus excompañeros Andrés Iniesta y David Villa. “Nunca se está preparado para escribir una despedida. Gracias al empuje de mi abuelo, salté de la grada al campo. He crecido con la generación del 95, superando etapas hasta jugar con mis ídolos y el mejor de la historia. He vivido y sufrido la vida futbolística en el mejor equipo del mundo”, resolvió Samper, vestido de negro, con la respiración entrecortada pero sin desparramar lágrimas, dolido por su adiós pero ilusionado por su nuevo reto.

La oportunidad se la desveló hace una semana Gerard Piqué, amigo y socio del dueño de Rakuten, Hirosi Mikitani, que también le llamó unas horas más tarde para ofrecerle un sitio en el equipo. Después le fueron a visitar a la ciudad deportiva azulgrana el vicepresidente nipón y el director deportivo, al tiempo que mantuvo varias conversaciones telefónicas con Iniesta. Una mezcla que fue decisiva. “Quiero volver a jugar y disfrutar del fútbol, volver a sentirme importante y valorado”; se arrancó; “y cuando te sientas con el amo del club y el fundador de Rakuten y te explica un proyecto sólido y ambicioso, con ganas de ser uno de los mejores equipos de Asia, y te convence porque serás una pieza clave, pues te ilusionas. Quieren jugar al estilo Barça. Me ha llamado Andrés también. Tengo muchos motivos para tomar esta decisión”, expuso. Aunque sabe que es un viraje complicado: “Es una decisión arriesgada porque cambias de continente, de vida. Pero quiero probarme, ver hasta dónde puedo llegar. Confío mucho en mí. La gente piensa que en Asia no hay nivel, pero he visto partidos y creo que es una liga muy competitiva.”

En la sala de prensa no cabía un alfiler, pues fueron sus familiares, amigos y una nutrida representación del club, desde el área deportiva (Segura, Braida y Abidal), al la directiva (Xavi Vilajoana, Óscar Grau) y el primer equipo (Valverde, Aleñá), además de técnicos que ha tenido durante estos años y empleados del club. “Es obvio que una vez llegas aquí, te gustaría que las cosas te fueran bien. Mi sueño siempre ha sido triunfar aquí. Me hubiese gustado acabar la temporada y levantar títulos, pero hay que tomar decisiones y creo que era el momento adecuado. Estoy muy orgulloso, con la conciencia tranquila de haber dado lo mejor de mí”.

Samper fue escogido por Zubizarreta, en su día director deportivo azulgrana, como el relevo de Busquets y por eso se decidió no fichar a Kroos. El camino se torció para el futbolista, con lesiones y malos tragos, y se marcha el penúltimo símbolo de La Masia (el último es Aleñá). “Es complicado para un canterano porque en esta plantilla están los mejores del mundo. Pero contar con los de casa es lo que ha hecho grande al Barça. Trabajar la cantera, que suba mucha gente, que es cuando no ha ido mejor en resultados y juego”, pidió. Y se despidió: “Marcho donde me esperan. Un reto en un nuevo continente, una nueva aventura. Sin miedo, con respeto, confiando en mí, siendo futbolista. Força Barça, hoy y siempre”.

