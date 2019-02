El nuevo rey del fútbol tiene 20 años, es de Oviedo y juega sentado

“La lleva para un lado, para el otro! ¡Entra! ¿Quién? Es el pequeño Leo Messi… Pone el centro, ¡el remate! ¡Goooool! ¡Gol, gol, gooool!”. El autor de este tanto, sin embargo, no es el astro argentino sino Gravesen, un videojugador (gamer en la jerga) que dirige el partido desde un mando. La voz no es la de Carrusel Deportivo, sino la del narrador de videopartidas (caster en la jerga) más famoso de España, Ibai Llanos. 160.000 personas lo están viendo en directo a través de Internet (en streaming en la jerga). Es otro fútbol, pero es el mismo fútbol. Se trata de un encuentro de la Virtual LaLiga eSports Santander, un torneo de FIFA 19 con jugosos premios. Hasta 40.000 euros para el ganador (King of the Hill, en la jerga). Un ovetense de 20 años es, de momento, el líder la competición.

Estas son las mejores jugadas de las fases finales de la primera jornada de la Virtual LaLiga eSports Santander. Enrique Oñate / Paula Díaz Molero

En España hay más de 15 millones de “jugadores habituales”, según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y FIFA es uno de los preferidos. Desde su lanzamiento, en septiembre, la edición actual ha vendido cerca de 650.000 ejemplares. Fue el título más vendido de 2018. Hay un público que se relaciona con el fútbol de otra manera y LaLiga ha abierto varios caminos para conectar con él. Los torneos virtuales son uno de los principales. Organiza varias citas a lo largo del año junto a EA Sports y a la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) que el año pasado, por ejemplo, reunieron a más de 12.000 gamers.

Un grupo de aficionados en las finales del segundo torneo de la Virtual LaLiga eSports Santander. Hara Amorós

“Es una manera más de conectar con la audiencia de forma natural fuera de lo que es nuestro núcleo: los 90 minutos de un partido convencional”, comenta Alfredo Bermejo, director de Estrategia Digital de LaLiga. “Hay momentos en los que los aficionados atienden a otras formas de entretenimiento. Buscamos ser capaces de desarrollar productos que nos permitan conectar con ellos en este sentido”. Bermejo sostiene que los jóvenes no solo quieren ver contenido sino también crearlo. Y el FIFA les da esa posibilidad.

El torneo virtual está abierto a aficionados y profesionales, alguno de los cuales puede ser contratado por un equipo de LaLiga Santander o de la Liga 1|2|3 para que le represente. 14 clubes de la élite del fútbol español ya lo han hecho: Getafe, Levante, Espanyol, Real Betis, Real Sociedad, Eibar, Villarreal, Alcorcón, Las Palmas, Cádiz, Rayo Majadahonda, Nástic, Sporting y Zaragoza.

Más de 12.000 participantes La Liga de Videojuegos Profesional (LVP), que organiza las competiciones oficiales de eSports en España, produce la Virtual LaLiga eSports Santander. En su primera edición, en 2018, la competición contó con más de 12.000 participantes. Los partidos se retransmiten en el canal de LVP en Twitch (la plataforma más importante de streaming de eSports), en el canal de LaLiga en Facebook y en la app de LaLigaSports TV. ¿Cómo inscribirse? Cualquier persona puede hacerlo en https://www.virtuallaligaesports.com/es/register. “Buscamos movilizar una base de fans. Queremos que los jugadores casuales puedan competir con los profesionales. Eso les hace ilusión”, destaca Aitor Álvarez, director deportivo de LVP. Además, cualquier puede anotarse en cualquier momento de la temporada, que se divide en nueve pequeños torneos.

Cuando juega al FIFA 19, Antonio Montiel, 23 años, se llama Ranerista. Hace algunos años, decidió buscar una agencia que lo promocionara después de comprobar que ninguno de sus amigos era capaz de ganarle. Así fue como logró que el Levante lo contratara para que le representara en la Virtual LaLiga eSports Santander. En Murcia, su ciudad natal, le piden ahora hacerse fotos con él. Montiel es uno de los más de cien videojugadores profesionales que existen en España, según datos de la AEVI, que pueden ganar entre 500 euros al mes a cerca de 10.000.

Montiel dedica su vida a jugar al FIFA. Entrena todos los días. “Debo tocarla al menos dos horas para no perder la velocidad y exactitud de los movimientos”, afirma. “Para eso me organizo partidos contra otros profesionales, preferentemente de otros países, para que mis rivales de aquí no me conozcan”, añade.

¿Cómo es el formato? “Hemos diseñado un formato revolucionario. Profesionales y aficionados tienen las mismas posibilidades”, subraya Álvarez. La Virtual LaLiga eSports Santander se divide en nueve etapas. Los jugadores compiten de manera online con sus respectivos Ultimate Teams, la modalidad de FIFA19 que permite al usuario gestionar y formar su propio equipo con el paso del tiempo y con la suma de puntos de acuerdo a su desempeño. Al final de cada etapa, los mejores cuatro se encuentran en las semifinales en Barcelona, en la sede de la LVP y disputan partidos presenciales. En esta instancia, todos los jugadores deben representar a algún equipo de LaLiga. “Los jugadores contratados por clubes de fútbol vienen con toda la equipación de esas instituciones”, apunta Álvarez. El ganador del torneo se convierte en King of the Hill y mantiene esa posición hasta la próxima cita sin necesidad de jugarla. El siguiente campeón se gana el derecho de enfrentarse al King of the Hill para destronarlo. El primer clasificado se llevará 40.000 euros, el segundo, 20.000, el tercero y el cuarto, 7.500 cada uno. Además, quienes más puntos acumulen en las nueve citas, de aquí a mayo, competirán en las superfinales en Madrid, que repartirán más de 80.000 euros en premios.

También hay gamers que pertenecen a equipos profesionales, como el Team Dux Gaming, que nació el año pasado con el apoyo de Nike, y en cuyas filas milita el actual campeón (recuérdese, el King of the Hill) Jaime Álvarez Gravesen. Este asturiano de 20 años ha sido el ganador de las primeras dos series de la presente edición de Virtual LaLiga eSports Santander. "Elegí ese nombre porque impone respeto en el campo", dice. Álvarez es atleta Nike y sigue un meticuloso plan de entrenamiento físico, mental y nutricional ideado por la marca. Se anotó en esta competición como aficionado del Real Oviedo, equipo del que es socio. Los participantes están obligados, aunque no estén fichados por un club, a declarar su simpatía por un equipo.

Jaime Álvarez 'Gravesen' en el segundo torneo de la Virtual LaLiga eSports Santander. Hara Amorós

“Empecé con los videojuegos a los tres años, con mi hermano, con mis padres, y a los 15 competía ya con el FIFA 14”, cuenta Gravesen. Sus primeros torneos fueron online, en los que el premio eran “50 euros o unos cascos”. Lo cautivó todo el espectáculo montado alrededor. “La adrenalina de la competición me encantaba; conocer a gente, que hubiese espectadores, cámaras, comentaristas…”, explica Álvarez, a quien aún le hace gracia su actual exposición mediática. Tiene 200.000 seguidores en su canal de YouTube y 65.000 en Twitter.

“La semana pasada estaba en Praga visitando amigos. Me pararon dos o tres veces gente que me conocía de las redes sociales o de ganar torneos. En el mundillo hay gente que nos trata como si fuéramos estrellas mundiales”, asegura. “Y a mí me gusta. Antes jugaba por diversión y ahora soy una figura para chavales que quieren destacarse en el FIFA 19”, admite. Álvarez ha conseguido un contrato fijo con Team Dux y disfruta de una beca de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) para estudiar ingeniería informática gracias a su perfil de profesional de los eSports.

¿Cómo se arman los equipos? Cada participante jugará con su equipo de FIFA Ultimate Team (FUT), que va formando de acuerdo a sus habilidades en el juego. En las semifinales, instancia ya presencial, los gamers eligirán sus plantillas en base a un draft. “El primero suele elegir a Messi”, apunta Álvarez. “Pero el segundo puede elegir dos y puede elegirse al mejor portero y al mejor medio. Hay muchas estrategia”, remarca. El único requisito es que sean jugadores de algún equipo de LaLiga. También hay iconos (futbolistas retirados que hayan pasado por España), como Maradona, Petit, Ronaldinho, Ronaldo Nazário, entre otros.

Las marcas son conscientes del crecimiento del sector y de su profesionalización. Quieren estar cerca. LVP es la productora del torneo. Se encarga de diseñar el formato, de montar los platós, de garantizar la calidad del streaming. Es la responsable de crear y consolidar el producto. Aitor Álvarez, director deportivo del homólogo de LaLiga en el mundo de los eSports, explica cómo funciona su comercialización: “Mediapro adquirió la mitad de nuestra compañía y es quien se encarga de comercializar la competición. Así hemos conseguido el apoyo de Santander, Allianz, Orange, Hyundai, Global eSports, EVO2 y VISA, entre otros".

Antonio Carayol con la indumentaria de la AD Alcorcón durante un partido de la Virtual LaLiga eSports Santander. Hara Amorós

Antonio Carayol, de 27 años, se mudó de Bérchules, un pueblo de 700 habitantes de la Alpujarra granadina con mucho encanto y poco wifi, a la capital. Necesitaba conexión de banda ancha para poder entrenar y competir. Lleva ocho años participando en grandes torneos, aunque es profesional desde hace solo dos. Lo contrató la AD Alcorcón el pasado año para la primera Virtual LaLiga eSports y esta temporada repite. Sus futbolistas favoritos para el juego son Neymar y Cruyff. “¿Qué cómo me profesionalicé? No es algo que tú decidas. De repente te ves metido en esto y ahora ya no hay marcha atrás”.