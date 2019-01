Rodrigo desata el éxtasis del Valencia en el descuento

Tres goles del renacido Rodrigo, dos en el descuento, dinamitaron la roca del Getafe. El pelotón de Marcelino taladró con fútbol, tres tantos y una buena dosis de fe la resistencia del Getafe. Explotando los dos carriles y percutiendo por fuera, el once del murciélago derribó la habilidad del Getafe para tender emboscadas y se clasificó para las semifinales de la Copa en una noche inolvidable.

Valencia, 3 - Getafe, 1 Valencia: Jaume; Piccini (Kang In, m. 71), Garay, Gabriel, Gayá; Soler (Gameiro, m. 86), Parejo, Wass (Cheryshev, m. 61), Torres; Rodrigo, Mina. No utilizados: Neto, Blanco, Diakhaby, Lato. Getafe: Chichizola; D. Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Portillo (Duro, m. 67), Maksimovic, Flamini (Arambarri, m. 57), Cristóforo (Bruno, m. 78); Molina, Mata. No utilizados: Soria, Sáiz, Ángel, Miquel. Goles: 0-1. M. 1. Molina. 1-1. M. 61. Rodrigo. 2-1. M. 92. Rodrigo. 3-1. M. 93. Rodrigo Árbitro: Estrada Fernández. Expulsó a Djené por doble amarilla (m. 74). Amonestó a Mata, Suárez, Portillo, Chichizola, Gabriel, Mina, Garay, Molina, Rodrigo y Arambarri. VAR: G. Fuentes. Mestalla, 34.140 espectadores.

El encuentro fue tan caliente que nada más pitado el final se desató una tangana entre ambos equipos. Incluso la policía y la seguridad privada de Mestalla se vio obligada a intervenir para separar a los jugadores, muchos de ellos enzarzados en una gran pelea sobre el césped.

Una nube de dudas envolvía la alineación de Marcelino, que escondió la lista de convocados hasta el mediodía. “Todavía no he hecho la alineación para el martes”, dijo enfadado el sábado cuando se le cuestionó sobre el once. El asturiano se tomó muy en serio el partido y presentó un once competitivo con sólo un cambio en la portería, donde mantuvo a Jaume, su portero reserva. Esa decisión estuvo a punto de ser fatal. Jaume, distraído en el gol azulón, obligó a sus compañeros a protagonizar una gesta.

Ese equipo, fiable sobre el papel, se pegó un porrazo apenas disputados 37 segundos de juego. Un pase de Ferran Torres sobre Santi Mina interceptado por Djene le cayó a Maksimovic, ex del Valencia, que se anticipó a la entrada alocada de Gabriel y de Gayà y asistió a Jordi Molina. El matador azulón rompió a correr y disparo a portería un tiro ajustado al primer palo que se comió Jaume, todavía frío y desprevenido. El error del meta suplente fue de bulto y condenó a su equipo a remar. El primer planteamiento decidido de Marcelino en el torneo se fue al garete antes del primer minuto de juego.

La reacción del Valencia fue inmediata. Rodrigo chutó con intención desde la frontal pero Chichizola salvó el empate. La diferencia entre ambas jugadas tan rápidas fue que un portero estaba vivo y el otro no. El gol del valenciano Jordi Molina, que le hecho dos tantos al Valencia en esta eliminatoria, metió al Getafe en una zona confortable. Apareció entonces la piel dura del equipo de Bordalás, que trató de que se jugara poco. Si el Valencia ya era consciente de que su reto era dinamitar una roca, tras el gol se dio de bruces contra una realidad más dura: tenía que escalar una montaña. Lo hizo.

Gabriel Paulista sangra tras un golpe recibido. Kai Försterling EFE

El once del murciélago, con el peso de hacer tres goles en la espalda, no respondió mal. Con su gente alentando desde la grada cogió el balón, superó las trincheras que habían cavado los zapadores de Bordalás y llegó donde Chichizola defendía la bandera. Parejo dispuso de dos lanzamientos de falta desde el balcón del área, Wass se equivocó dándole el balón a Ferran cuando tras una buena dejada de Santi Mina pudo chutar a portería y Rodrigo cabeceó mal tras una salida defectuosa del portero del Geta.

El gol rápido que necesitaba el Valencia para intentar derribar el muro azulón lo consiguió Santi Mina en el arranque de la segunda mitad tras un centro lateral de Piccini. El VAR lo anuló por fuera de juego previo en el inicio de la jugada de Rodrigo. El tanto que empujó a los locales y avivó el fuego en la caldera de Mestalla llegó acto seguido. Rodrigo hinchó la red tras una brillante combinación entre Gayà y Cheryshev lanzados por Soler. El Valencia se desmelenó. Cheryshev no llegó a rematar otro buen envío de Ferran Torres pero Hugo Duro tuvo el segundo para el segundo tras una mala salida de Jaume en un córner.

En el arreón final, con el Getafe con diez por expulsión de Djene y Marcelino cargando con todos sus jugadores ofensivos, Rodrigo volvió a marcar dos goles que clasificaron al Valencia y convirtieron Mestalla en una fiesta. El partido se ensució cuando el árbitro pitó el final con varias tanganas entre varios jugadores que obligaron a intervenir a la seguridad privada del club pero que se cerraron sin mayores consecuencias.