Nadal y Djokovic: un clásico en la cabeza

Siempre con buena predisposición, Djokovic departió ayer con los periodistas con su habitual gentileza. No obstante, tanto en el discurso como en el semblante del serbio, ganador de 14 grandes, ya se advertían las briznas de tensión que rodean a una final de estas características. Pese a que ya hayan pasado siete años, él y Nadal aún tienen fresca en la memoria la que disputaron en la central australiana, en 2012; la más larga que se ha jugado nunca en un Grand Slam.



“Espero que no dure lo mismo que aquella vez, pero estoy seguro de que será otro gran partido. Probablemente sea el que más represente el concepto de nuestra rivalidad. Se puede decir que ese partido sería la guinda del pastel”, indicaba Nole, que elogió en todo momento a su rival.

“Creo que la gente disfrutará. Jugar ante él requiere de un planteamiento táctico diferente, pero estoy seguro de que a él le ocurre lo mismo conmigo. Rafa es el rival más grande que he tenido a lo largo de mi carrera”, expresó; “él es, sin duda, el más intenso que yo haya visto o jugado nunca. Te hace estar alerta desde el primer punto, no te permite relajarte nunca. Para enfrentarte a él debes estar muy bien físicamente y estar preparado para correr durante horas”.

Respecto a cómo enfocará el pulso, señaló que no desea prolongar excesivamente los peloteos. “Intentaré mandar, pero contra Nadal eso es más fácil decirlo que hacerlo. Depende de cómo vaya la cosa... No quiero meterme en intercambios largos; hasta ahora, mis puntos a uno o dos tiros han funcionado”, explicó antes de referirse a su evolución. Si Nadal dijo hace un par de días que había adaptado su juego a su edad, él planteó lo contrario: “Yo he tenido que adaptar mi edad al juego. Siento que mi cuerpo está bien y no creo que vaya a comprometer mi juego. Sigue siendo el mismo, en general. De momento no tengo la intención de cambiar nada”.

El histórico refleja que ambos se toparon por primera vez en 2006, en un duelo de cuartos en Roland Garros. También, que en el dilatado historial de cruces entre los dos solo figura un encuentro en Melbourne, donde Nadal tiene tendencia a estirar las finales: de las cuatro que disputó previamente, el mallorquín alcanzó los cinco sets en tres de ellas: 2009 (Federer), 2012 (Djokovic) y 2017 (Federer).

La única que se dirimió en menos sets (4) fue la de 2014, cuando jugó muy mermado de la espalda y perdió contra el suizo Stan Wawrinka.