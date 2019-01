El Levante denunciará la presunta alineación indebida de Chumi en el Barcelona en la ida de la Copa del Rey

Chumi trata de detener a Mayoral en el duelo de Copa. En vídeo, el presidente del Levante confirma que denunciará la alineación indebida. Foto: A. Sáiz (AP) | Vídeo: ATLAS

El presidente del Levante, Quico Catalán, ha asegurado este jueves que tiene previsto presentar mañana una denuncia por posible alineación indebida de un futbolista del Barcelona en el partido de ida los octavos de final de la Copa del Rey y que hay jurisprudencia "sólida" que avala esta decisión. Ambos equipos se enfrentan esta noche en el partido de vuelta en el Camp Nou. "Pase lo que pase en el terreno de juego, vamos a trasladar mañana esta situación a la Federación Española de Fútbol. Entendemos que hay jurisprudencia suficiente, sólida y que avala que el Levante tenga que dar traslado de este hecho a la Federación", ha dicho Catalán.

Valverde dio un volantazo a su política conservadora de rotaciones y en la ida de los octavos de Copa ante el Levante puso de inicio a los canteranos Chumi y Miranda. La apuesta canterana podría salirle bien cara al Barça. Según destapó El Mundo, el Barça podía haber incurrido en alineación indebida con Chumi, que estaba sancionado para el siguiente partido de Segunda División B con el filial por acumulación de tarjetas y, por lo tanto, también para la Copa. Eso dice el artículo 56.3 del código disciplinario: “El futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción”.

Desde el Barça se amparan en la circular número 28 de las modificaciones del Reglamento General y Código Disciplinario que salió en noviembre: “El modo de incumplimiento de las sanciones impuestas como consecuencia de la comisión de infracciones para los casos en los que exista una simultaneidad de licencias de las permitidas en el reglamento general de la FEF, se ajustará a lo dispuesto en el presente artículo, si bien las sanciones de carácter leve se cumplirán en las competiciones en las que el infractor se encuentra haciendo uso de una determinada licencia y, las de carácter grave o muy grave, en cualquier competición, ello con independencia de la licencia que se estuviera usando en el momento de la infracción...”.

El Barça interpreta que esas licencias se refieren a un jugador que alterna el primer equipo y el filial. Algo que invalida la Federación: “La simultaneidad de licencias es de dos deportes diferentes: fútbol y fútbol sala; o fútbol playa. No existe, como parecen pretender, una licencia para jugar en el filial y otra para el primer equipo. Cada jugador tiene una única licencia”. Por lo que el Barça incurrió en alineación indebida del mismo modo que el Levante no lo denunció dentro del plazo de 48 horas tras el partido (el viernes sí lo hará, tal y como anunció el presidente granota, Quico Catalán), así que el castigo —eliminación del Barça— no debería tener efecto a no ser que recurra al TAS como última instancia. Aunque hay un precedente que se dio en 2004, cuando en un Cultural-Real Sociedad B, Mario Prieto jugó a pesar de haber acabado la temporada anterior con cinco amarillas tras ver la última en la fase de ascenso. La Real envió la denuncia fuera de plazo, pero fue admitida a trámite por el Comité de Competición, que dio por perdido el partido a la Cultural (del 1-0 se pasó al 0-3).