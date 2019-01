Simeone: “Prefiero jugar mal y pasar”

“Me faltó leer la última parte del partido que no la vi, el 3-3”. El tercer gol del Girona que condenaba al Atlético tocó la fibra de Diego Pablo Simeone. Su equipo le había dado la vuelta al 1-2 con el que el Girona encaró la última media hora y el técnico rojiblanco se culpó por no haber transmitido a sus jugadores una solución para dormir el partido. Desde hacía dos años, también en un partido de Copa (2-3 ante Las Palmas) su equipo no encajaba tres goles como local. “A la gente le digo lo que vieron; un equipo que siempre quiso ganar el partido, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Siempre digo que se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda".

"Fue un partido bonito, clásico de Copa. Tuvimos la intención de ir a ganarlo en todo momento. Hicimos muy buen primer tiempo, teniendo el gol y algunas situaciones favorables para irnos con una ventaja mayor. Ellos hicieron un buen partido y la contundencia fue el aliado absoluto de sus posibilidades de gol. Felicitar al Girona. Dimos todo. Recuperamos el resultado con el 3-2 y en el final del partido nos termina haciendo daño con ese tercer gol", explicó Simeone. Entre el técnico rojiblanco y en sus futbolistas existía la sensación de que las concesiones defensivas fueron excesivas. “Nos han tirado tres veces a puerta y nos han marcado tres goles. Debemos para aprender de hoy para lo que nos viene en el futuro con la Liga y la Champions”, dijo Koke.

"El equipo se puso con el 3-2 y no sé si pasaron dos minutos después del gol nuestro (cuando llegó el 3-3 del Girona). Fue una pérdida de pelota ahí en medio, con una transición rápida de ellos, que llegaron bien en zona de tiro, teníamos gente para defenderla, le pasa debajo de las piernas a Arias... Hay veces que uno quiere resolverlo mejor, no pudo ser, pasó por debajo de las piernas, empate a tres y hay que aprender de los errores cometidos", añadió Simeone, que perderá durante dos semanas Vitolo por una lesión muscular. Saúl, con otra lesión por un golpe es duda para el duelo del sábado en Huesca.

"El Girona hizo un buen partido. No se le pueden quitar méritos a un equipo que compitió muy bien en la ida. Felicitarle. Y nosotros, a mejorar y aprender de los errores", abundó El Cholo, que hizo reaparecer a Lucas en el segundo tiempo tras su intento de fuga al Bayern en este mercado invernal. El lateral francés fue recibido con pitos y aplausos y por su banda llegó el tercer gol con el que el Girona hizo historia. "Que nos hayan marcado tan al final y tal y como estaba la dinámica del partido, había que ver qué pasaba. El espíritu mostrado por el equipo y la insistencia y la fe nos han dado el pase", relataba un eufórico Eusebio, que destacó el partido de Valery, el joven extremo del Peralada reconvertido a lateral que firmó el primer gol de su equipo con un tremendo zurdazo. "Ha hecho un partido muy completo, demostrando condiciones técnicas. No es fácil para un chico de 19 años llegar y mostrar esa personalidad y atreverse. Es muy positivo lo que está mostrando", elogió Eusebio. "Es muy bonito para el club llegar a los cuartos y haber eliminado a un grandísimo Atlético. Con ese desgaste físico que contábamos con que podía llegar, trataremos de aprovechar este empujón anímico", concluyó el técnico del Girona.