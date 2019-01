El Villarreal se rebela al final ante el Espanyol

La Copa, tantas veces denostada, un estorbo para muchos equipos, en ocasiones deja enfrentamientos extrañamente lúdicos, de cierto poso amateur, de ida y vuelta, fútbol callejero en apariencia, sin ataduras ni presión. La realidad del Villarreal en LaLiga no le permite soñar con la Copa, una ilusión que no puede desviarle la atención primordial en el campeonato doméstico. Y con nueve cambios en su once con respecto a la alineación que tres días atrás formó García Plaza en Ipurua, se dispuso a debatirse con el Espanyol a ver qué sucedía.

Y sucedió que el Espanyol, con gusto y taco mandaba en la Cerámica, en el juego, en las área y el marcador, con dos tantos de ventaja anotados uno en cada tiempo ante un Villarreal sin equilibrio y que, en un arrebato final, logró igualar con dos goles marcados por sus dos delanteros, Ekambi y Bacca en los minutos 84 y en el 89 para dejar la eliminatoria en el aire. La inspiración ante Roberto del ataque local le llegó a punto de concluir el partido cuando el Espanyol, relajado, se dejó llevar. Anteriormente, no le faltaron ocasionen al Villarreal, mejorado con la entrada de Iborra, de estreno en su nueva casa, Fornals y Miguelón. Tampoco al Espanyol, divertido en el feudo amarillo y al que le cambió el semblante cuando se bajo el telón de un partido peculiar.

Con caras más reconocibles en la foto inicial y con el ánimo recuperado se presentó el Espanyol en la Cerámica. Y antes de alcanzar el cuarto de hora ya mandaba el conjunto de Rubi en el marcador errar en un pase horizontal Trigueros que aprovechó Darder. El centrocampista mallorquín, tras avanzar unos metros, se presentó en el balcón del área amarilla y lanzó un disparo cruzado al que no pudo llegar Andrés Fernández.

Con más intención que tacto reaccionó el Villarreal que llegaba al área del Espanyol por el costado izquierdo a partir de las carreras de Pedraza, que luce como extremo, posición que ocupó ante los pericos, no así de lateral. Un centro del almeriense fue cabeceado por Álvaro, descolgado el central en ataque, reaccionando con solvencia Roberto, sustituto de Diego López en la portería españolista.

Controlaba los tiempos el Espanyol, heterodoxo en la iniciación del juego y en el despliegue, selectivo en el remate, como el del lateral Rosales que cabeceó en el área pequeña amarilla, evitando el segundo gol Andrés Fernández. Sin cadencia alguna, espasmódico en ataque el Villarreal, el partido derivó en un choque de ida y vuelta, en todo caso, dueño del esférico el Espanyol.

No hay VAR que contradiga las decisiones de Munuera Montero. Duarte, en su intento de despejar el esférico golpeó la pierna de apoyo de Bacca, encontrándose el colombiano en el área de Roberto. Reclamaron los jugadores del Villarreal la revisión de la jugada y el árbitro del encuentro, al igual que sucedió tres días atrás en el Bernabéu con las protestas de los madridistas, no atendió las quejas de los castellonenses.

La acción susceptible de ser punible, sucedió en el amanecer de un segundo acto prolífico en los ataques. Al Villarreal le faltaba serenidad frente a Roberto. Debutaba de amarillo Iborra y entró Fornals. Y lo primero que hizo el castellonense fue robar el esférico plantarse en el balcón del área perica y asistir a Bacca que solo ante Roberto no supo batirle. La contestación inmediata del Espanyol fue más efectiva. El canterano Álex López si acertó ante Andrés Fernández. La propuesta de Rubi le daba una victoria que el Villarreal se empeñó al final en rebatirla.