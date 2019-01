Machín, el ‘cholista’ soriano

Los jugadores del Sevilla salían asombrados de las primeras sesiones de trabajo de Pablo Machín (Soria, 1975) en su nuevo equipo. En pleno julio, por ejemplo, Machín le ponía vídeos a Banega de cómo actuaba Granell en el Girona para que aprendiera los automatismos del jugador del conjunto catalán. El propio técnico tuvo dudas acerca de la utilidad de sus métodos ante un futbolista de tanta trayectoria como el rosarino. Sin embargo, el centrocampista argentino se ha revalorizado actuando como único pivote por delante de una defensa de tres centrales, otra de las características que condicionan tácticamente al Sevilla, tercer clasificado de LaLiga, que recibe hoy en su fortaleza de Nervión al Atlético de Madrid (16.15, beIN LaLiga), segundo y, según el propio Machín, “el equipo más competitivo de Europa”.

Jugando de manera oficial desde el pasado 26 de julio, Machín ha logrado hacer competitivo al Sevilla educando a futbolistas como Banega, sabiendo rectificar después de un inicio algo titubeante. Dejó de jugar con dos pivotes y optó por alinear siempre a dos delanteros. Criado futbolísticamente por Miguel Ángel Lotina, el entrenador del conjunto andaluz no tuvo ningún problema en alabar el estilo de juego de Simeone, entrenador de este Atlético que, en el fondo, es el espejo donde desea verse reflejado el preparador soriano. Pasito a pasito y victoria a victoria, Machín tiene al Sevilla tercero y vivo en la Copa y en la Liga Europa.

“Simeone es buenísimo. Los entrenadores estamos para ganar. Si lo que buscan es vistosidad no ligada al resultado, habrá otros equipos que lo harán mejor”, aclaró Machín cuando se le preguntó por el estilo del Atlético de Simeone. El técnico que de 13 partidos ligueros ante el Sevilla solo ha perdido uno, en 2016 con una derrota mínima ante el equipo de Jorge Sampaoli (1-0, gol de N’Zonzi). Las palabras elogiosas de Machín tienen su importancia, además, en una ciudad donde el entrenador del Betis, Quique Setién, ha mostrado en más de una ocasión su disconformidad con el estilo de juego de Simeone. El posicionamiento de Machín no ofrece dudas: ganar es lo más importante y no importa demasiado la forma de conseguirlo.

Hay un dato vital que acerca a Atlético de Madrid y Sevilla. Mientras Barcelona, Betis y Madrid encabezan la estadística de la posesión de la competición, el Sevilla es el noveno de LaLiga en este registro, mientras que el Atlético es el undécimo. Machín y Simeone no tienen muchos problemas en que el rival tenga el balón. Prefieren robar y salir al contragolpe, jugar de manera directa, presionar arriba y hacer de sus estadios dos auténticas fortalezas. Lo del Sevilla en el Sánchez Pizjuán rompe moldes: 10 triunfos consecutivos. El Atlético, en el Wanda, lleva 13 choques seguidos sin perder: 11 triunfos y dos empates.

“El Sevilla tiene valentía para presionar alto y sus futbolistas generan sensaciones de peligro constantes”, aclaró el propio Simeone en torno al Sevilla. El técnico no cae mal en la afición del club andaluz por su pasado como jugador en el Sevilla (de 1992 a 1994). Otra cosa es el Atlético. “El trabajo de Machín en el Girona fue fantástico. En el Sevilla necesitó tiempo para encontrar el camino y ahora juega como Machín demostró en el Girona. Es un equipo con mucha personalidad”, añadió Simeone. También fue bueno el trabajo que hizo Machín con el Girona ante el Atlético.

Navas, clave

De hecho, el equipo de Simeone fue incapaz de derrotar al catalán en los dos partidos de la pasada temporada (sendos empates en Girona y en Madrid). Es fuera de casa donde el conjunto rojiblanco sufre más. Curiosamente, el equipo de Simeone lo pasa mal ante rivales dispuestos con una defensa de tres centrales. Así, perdió en Vigo ante un Celta confeccionado con este sistema. Y empató en los feudos de Leganés, Girona y Brujas, este en la Liga de Campeones. Tres equipos conformados con una defensa de tres centrales y carrileros pujantes.

Machín lo sabe y por eso ha acelerado la puesta a punto de un futbolista que considera esencial para sus esquemas en el duelo contra el Atlético. Se trata de Jesús Navas, quien se retiró con molestias en el sóleo en el último partido de 2018, el empate conseguido sobre la bocina en Leganés.

Esencial en el triunfo en la Copa del Sevilla en la pasada temporada en los cuartos de final, Navas puede ser decisivo ante un Atlético sin laterales zurdos por las lesiones de Filipe Luis y Lucas Hernández. Simeone ha ensayado con Saúl de lateral izquierdo y puede verse en dificultades ante Navas. En la vuelta de la Copa el año pasado, en el Sánchez Pizjuán, Simeone escogió esa opción y el sevillista se llevó el duelo.