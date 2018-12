Valverde: “La sociedad Alba-Messi funciona y... ¡Qué siga funcionando!”

La conexión Alba-Messi es una sociedad ilimitada como se volvió a demostrar ante el Celta, toda vez que los dos primeros goles llegaron de esta guisa. “Aunque los rivales lo saben, es una sociedad que funciona... ¡Y qué siga funcionando!”, analizó Valverde, feliz por alcanzar las navidades en lo alto de la tabla. “Era nuestro objetivo”, convino.

“Leo me ha buscado, he aguantado y lo he podido volver a ver”, resumió Alba para explicar el primer tanto, por más que lo marcara Dembélé tras el rechace al chut de La Pulga. La conexión, inagotable, se volvió a dar antes del entreacto, cuando el lateral atendió el desmarque del 10, que recibió en carrera y frente al portero; chut y gol; octava asistencia del carrilero en lo que va de curso y tercera a Messi, lo que amplía su casillero a 17, todavía lejos de Alves (42), Suárez (39) e Iniesta (37). “Los arrastres de Luis y Ousmane le han dejado solo. Y sabemos que Messi no falla. Todas las asistencias que le pueda dar, sé que las va a meter”, convino Alba, feliz por su faceta ofensiva, por sus caramelos de gol. “No es fácil jugar con estos espacios”, reflexionó; “porque los rivales nos juegan con las defensas muy cerradas y atrás”.

Sucedió que el Barça apenas sufrió ante al Celta, tarde redonda porque los jugadores señalados fuera del tapete se llevaron ovaciones al ser sustituidos. Caso de Dembélé, que en los últimos siete encuentros ha firmado cuatro goles y tres asistencias; caso de Vidal, que ha aprovechado la lesión de Arthur para atornillarse en el once. “Ousmane está muy bien y trabajando mucho para el equipo”, le reconoció Guillermo Amor, responsable de las relaciones institucionales del primer equipo. “Pero esperamos mucho más de él”, le azuzó el técnico, que dio descanso hasta el día 30, aunque a los que están fuera de casa tienen de asueto hasta el dos.