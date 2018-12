Simeone: “Está la decisión de Lucas y el trabajo que el club haga con él”

Puesto en jaque por la posible marcha de Lucas Hernández al Bayern de Múnich el próximo 1 de enero, Diego Pablo Simeone ha desvelado que el Atlético está haciendo lo imposible porque el futbolista renueve con el club o que como mínimo dilate su salida hasta el próximo 30 de junio. “Lo que puedo comentar es que hablé con él, con el club, todos saben lo que pienso y lo que me gustaría. Hasta el día de hoy está con nosotros y no hay posibilidades de hablar si sigue o se va. Si estuviera disponible, jugaría, pero hablar de supuestos no me gusta. El chico está acá”.

La salida de Lucas tendría un fuerte impacto en la línea de flotación del proyecto del Atlético a corto y largo plazo, por la edad del jugador, 22 años, y por su potencial. Según fuentes cercanas al Atlético, Lucas estuvo reunido este jueves con Miguel Ángel Gil Marín en el Wanda Metropolitano para intentar llegar a un acuerdo que supondría un nuevo ejercicio de funambulismo, como sucedió con la renovación de Griezmann, por las tensiones de tesorería que ahora mismo vive el club.

Simeone sabe que ahora mismo la decisión del jugador puede depender de ese sobreesfuerzo que el club parece dispuesto a acometer. “Lucas sabe el afecto que le tenemos, el futbolista que es, es normal que el Bayern aparentemente quiera pagar su cláusula y está su decisión y el trabajo que haga el club con él”, advirtió el técnico argentino, que también ha recurrido a la fuerza de la hinchada aprovechando el homenaje que recibirá Gabi este sábado: "Vuelve Gabi al Metropolitano, donde nos dejó hace poquito. Un momento importante para la gente. Ojalá la gente le muestre también a Lucas su afecto, además delante de Gabi, alguien que entiende el club y da la mejor imagen del Atleti que podemos tener”.

Preguntado por si la renovación de Griezmann ha podido generar malestar en el vestuario, El Cholo apuntó a la prensa: “A partir de la información de Lucas, tienen la necesidad de buscar situaciones para comentar y es muy entendible. En lo que me toca a mí, tenemos un partido muy importante ente el Espanyol, que viene en dificultades porque viene perdiendo partidos en ocasiones inmerecidos y nos exigirá mucho”. Si no malestar, lo cierto es que tras la millonaria renovación de Griezmann se han incrementado las demandas de aumentos salariales. Diego Costa, Saúl, Filipe, Godín y ahora Lucas han reclamado mayores emolumentos. Sin tener en cuenta a Oblak, que ya antes que Griezmann, demandaba una subida salarial notable que el Atlético aún no ha podido satisfacer.

Sobre si entendería la marcha del jugador sabiendo el tremendo golpe que esto supondría El Cholo se agarró a un discurso paralelo al del club: “Hablar de supuestos imaginarios, de cosas que igual no suceden, llenan páginas pero si no suceden… Entiendo su necesidad de buscar situaciones que generen y lo hacen muy bien. Es difícil suponer algo que no sucedió. No imagino cosas que no han ocurrido, y si lo hago siempre imagino cosas positivas, soy optimista".