Ha llegado el momento de una Vuelta a España para mujeres

Nosotras, las chicas que tanto hemos luchado para poder dedicar nuestras vidas al deporte, cada una con diferentes historias detrás de nosotras, estamos muy satisfechas por el gran movimiento y progreso que está habiendo en el deporte femenino, y en especial en el ciclismo.

En mi caso, aunque algo mayor, he llegado en el momento justo para poder disfrutar de vivir estos impresionantes cambios de los que aún no somos conscientes ni nosotras mismas, y que tanta falta hacían desde hace muchísimo tiempo.

Tenemos la ayuda de personas, entidades y organizaciones, que están poniendo todo de su parte para que sigamos avanzando. Este próximo año ya vamos a poder disfrutar de algunas competiciones más en el calendario nacional e internacional, y también con más kilometraje. Pero, ¡ojo!, queremos más. Queremos llegar lejos y esto ahora no debe ni puede parar, y mucho menos retroceder, sobre todo por todas esas niñas que ahora empiezan a tener referentes en nosotras, para que puedan llegar a tener ilusiones y soñar con algo grande. Y…, por qué no, con una ¡¡¡Vuelta a España!!!

Somos conscientes de que no es nada fácil y de todo lo que conlleva una acción así, pero es necesario tener en nuestro país una gran vuelta femenina por etapas. Siempre podrían aprovecharse algunos recursos de la vuelta masculina y realizarla en las mismas fechas. Su organización dio un gran paso añadiendo una carrera de chicas el último día de la Vuelta, que posteriormente aumentó a dos. Para el próximo año existe la intención de añadir una tercera etapa. Todo esto es de agradecer, pero en este momento histórico de impulso del deporte femenino necesitamos algo más.

Es fácil pedir más, sí. Pero no vamos a defraudar, tenemos mucho que pelear, demostrando lo que también somos capaces de hacer. Esta evolución ha quedado demostrada este año en el gran cambio protagonizado por todas las chicas por las que apostó Telefónica - Movistar, aportando al equipo femenino los medios necesarios para ser profesionales, alejando los tópicos machistas, para que deje de haber gente que aún no nos tome en serio. Ese es el camino para dejar de celebrar “días de la mujer”… porque ya no harán falta.

En los últimos cinco años ha aumentado un 13% la práctica del deporte en mujeres, y cada día somos más las afortunadas que nos dedicamos a él de manera profesional. Este dato llama a la esperanza, pero debe tener una continuidad. Debemos aprovechar este impulso y esta oportunidad para hacer fuerza y cumplir nuestros objetivos. Uno de ellos debería ser la citada gran Vuelta a España de mujeres. Desde aquí hago un llamamiento a aquellas personas que puedan ayudarnos a que se lleve a cabo, y al fin poder empezar a subirnos a los mismos escenarios que ellos… ¡Si estamos unidas sé que lo vamos a conseguir! Y estoy segura porque en mi caso he ido consiguiendo mis metas pasito a pasito, hasta llegar a realizar lo que parecía prácticamente imposible.

Por esto y por mucho más, pienso que ha llegado el momento.

Mavi García es ciclista profesional del Movistar.