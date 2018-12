“Con el VAR no sabes qué arbitro manda”

La presencia de Ronaldo Nazario sobre la hierba de Zorrilla en los minutos previos al partido desató la euforia en las gradas. El hombre es considerado como un activo revitalizador que lo mismo charla con los utileros, que revisa el banquillo o se deja fotografiar con los operarios de campo. Esa felicidad de la hinchada local se tornó en amargura y en una fuerte reprimenda para el colegido. Cuando Undiano abandonó el terreno de juego, las tribunas estallaron por lo que consideraron una utilización del VAR discriminatoria en una mano del colombiano Arias.

La misma contrariedad trasladó a la sala de prensa Sergio González. Para el técnico del Valladolid, el sistema no se aplicó por igual. “El VAR me deja una sensación rara: en sus jugadas, el colegiado sí lo quería revisar y en las nuestras no. No sabes quién manda, si el árbitro de arriba, o el de abajo. Creo que nos merecemos las mismas condiciones que el resto de los equipos. Hay ocasiones en las que no se nos ha tratado como a los otros”, demandó el técnico blanquivioleta, que aseguró que su equipo “fue mejor”.

Minutos antes, Simeone había entonado un relato agónico, como la victoria de su equipo: “Necesitábamos ganar fuera. Estábamos sufriendo alguna lesión que no nos permite tener gente fresca para rotar como nos gustaría”. El Atlético solo había ganado al Getafe a domicilio antes de imponerse con sufrimiento en Zorrilla. “Después del 2-2 demostramos fuerza, cuando cualquier otro equipo hubiera acabado perdiendo el partido. El primer gol les dio energía y el segundo llegó enseguida. El que recibe dos goles tan rápido, normalmente, se queda contra las cuerdas, pero nosotros seguimos zafándonos, y todavía nos dio para tirar alguna piña más como se dice en el argot del boxeo”, explicó Simeone, que señaló a Griezmann como decisivo para que el equipo termine por arrancar: “Él sabe el lugar que tiene en el fútbol, se lo ha ganado él, con mucho esfuerzo, nadie la ha regalado nada. Es determinante”.

El francés se presentó ante la prensa para reforzar el mensaje de su entrenador de que el fútbol es trabajo y esfuerzo. “Se sufre siempre. Desde el primer año que llegué aquí hemos sufrido, seguiremos sufriendo y te tiene que gustar sufrir. Nos tiene que gustar estar atrás para robar balones y trabajar”. Sobre el VAR, Griezmann opinó: “Es largo hasta que se decide, pero fue justo. El VAR es algo bueno, sobre todo cuando te va bien”, concluyó.