Telefónica concentra sus patrocinios en el ciclismo

Ha empapado tanto la cultura del ciclismo la cultura empresarial de Telefónica, un mundo tan aparentemente alejado, que en los seminarios de directivos y ejecutivos de la gran empresa tecnológica española las presentaciones que se muestran están llenas de imágenes de los ciclistas del equipo que patrocinan y se recurre al lenguaje del ciclismo y de sus tácticas y estrategias —defender el maillot, atacar de lejos, buscar un contrapié en el último kilómetro, controlar el pelotón...— para aconsejar comportamientos y movimientos ganadores en los mercados financieros del mundo.

Por eso, por el gran peso que dentro de la imagen corporativa de la empresa ha adquirido a lo largo de los años el Movistar de Alejandro Valverde, Nairo Quintana y Mavi García, responsables de Telefónica no dudan de que dentro de unos días se anunciará la prolongación de un patrocinio que comenzó hace ya ocho años, en el otoño de 2010. “Estamos ultimando el presupuesto de 2019. Hay buena voluntad por ambas partes para continuar el patrocinio dos años más, hasta diciembre de 2021. Tenemos buen entendimiento. Vamos por buen camino”, señalan fuentes de la empresa presidida por José María Álvarez Pallete, que no descartan que la noticia se anuncie el próximo martes, durante la presentación de los equipos masculino y femenino para 2019. “Pero si no se anuncia allí no significa nada. No hay prisa”.

Si se confirma la continuidad, el ciclismo se convertiría en el principal patrocinio deportivo de Telefónica, que hace unas semanas anunció el abandono de su implicación en el motociclismo, tanto de su canal televisivo como del equipo Yamaha de Valentino Rossi.

El responsable del equipo ciclista, Eusebio Unzue, está a la espera de la confirmación de la aportación de Telefónica, 14 millones de euros anuales para el equipo masculino, para proceder a la renovación de los contratos de sus figuras y del núcleo del equipo, firmados actualmente solo hasta diciembre de 2019.

Justo en el año que se acerca Unzue cumplirá 40 años al frente de un equipo ciclista, un recorrido que dio al ciclismo español los Tours de Perico Delgado y Miguel Indurain y la figura de Valverde, y que, bajo su dirección y la de José Miguel Echavarri, comenzó en 1980 con el patrocinio del papel de aluminio Reynolds y prosiguió con Banesto (1990-2003), Illes Balears (2004-2005) y Caisse d’Épargne (hasta 2010). “Claro que nos gustaría tener ya la confirmación del patrocinio”, señalan fuentes de Abarca, la empresa que gestiona al equipo. “Pero estamos muy tranquilos”.

El Movistar es el único equipo español en el WorldTour, la Champions del ciclismo, que acoge a 18 conjuntos de todo el mundo. Y Telefónica, junto con la británica Sky, es la única gran empresa de alcance mundial dentro de un entramado de empresas medianas en el que, sin embargo, tienen cada vez más peso los patrocinios de fondos estatales de Oriente Medio o de Kazajstán.