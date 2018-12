Palacios, joya de River, anhelo del Madrid

Exequiel Palacios tiene 20 años. En su espalda acumula 47 partidos (24 de titular) en el primer equipo de River Plate. Ya lo busca el Real Madrid. Se acabaron los tiempos en los que los talentos del fútbol argentino saltaban el charco bañados de gloria. Pablo Aimar fichó por el Valencia después de haber disputado 124 partidos en los Millonarios, mientras que Riquelme saltó de la Bombonera al Camp Nou después de 194 duelos con la camiseta de Boca Juniors. “No se puede comparar, antes los sueldos en el fútbol europeo no eran los mismos que los de hoy como tampoco la situación de las familias más necesitadas de Argentina. Entonces, en cuanto aparece una oferta, cualquiera que sea, los chicos y sobre todo sus familias la quieren aceptar”, cuentan desde el cuerpo técnico de River. Por ahora, no es el caso de Palacios. “Tiene los pies en la tierra”.

“Hoy en día el trabajo de scouting es mucho más elaborado, se comienza a observar a los jugadores desde más pequeños. Con todas estas plataformas, es más fácil hacer los seguimientos. Se capta ese talento y se lo quieren apropiar antes de que aumente el precio del jugador con proyección”, opina Javier Pinola, uno de los referentes de River. En cualquier caso, la pregunta de los ojeadores europeos en Argentina es recurrente. “Es lo primero que te dicen: ¿cómo es el entorno del jugador?”, cuenta Rodolfo D’Onofrio, presidente de River. “Exequiel tiene un respaldo familiar muy bueno”, añade el mandamás del club de la banda. Y Palacios no se mueve de San Martín, localidad de la Provincia de Buenos Aires, a 13 kilómetros del Monumental. Se construyó una casa al lado de la de sus padres. “Después de entrenamiento se va a comer todos los días con su mamá y su hermano. Luego se va a su casa a dormir la siesta. No es de esos chicos que con su primer sueldo se mudan a Puerto Madero [desarrollo urbanístico para las grandes fortunas]”, insisten desde el cuerpo técnico de River.

Marcelo Gallardo, entrenador del club de Núñez, se enamoró del fútbol de Palacios cuando el volante tenía 13 años. El técnico, que acostumbra a ir a ver los partidos de sus hijos en las inferiores de River, le señaló a la dirección deportiva que quería hacer un seguimiento especial al desarrollo del jugador nacido en Tucumán (provincia al norte de Argentina). “Me llamó la atención desde pequeño. Lo tengo visto desde que estaba en la novena división. Siendo chico se ha convertido en un hombre. Le seguiremos acompañando en su crecimiento. No me sorprende para nada en lo que se ha convertido, es un jugador muy inteligente. Aprende rápido y escucha, que es lo más importante”, cuenta Gallardo. “Marcelo me fue llevando de a poco, me dice que tengo que estar tranquilo. Yo busco seguir trabajando mucho para que él confiando en mí”, explica Palacios.

En el verano de 2015, Gallardo llevó a Palacios a la pretemporada con el primer equipo. Durante el curso, sin embargo, lo mandó al segundo equipo. Misma fórmula al año siguiente. Hasta en la campaña 2017-2018 lo abrochó al Monumental. Y Lionel Scaloni, en su búsqueda de reformular la selección argentina, lo convocó para la Albiceleste. “Me llena de orgullo su participación en la selección. Es un chico que hemos estado esperando. Que hemos esperado su madurez e insistir en cuándo había que castigarlo y cuándo acompañarlo”, explica Gallardo. No le falta quien le tire de la oreja. Titular en River, miembro de la nueva Albiceleste, las revistas del corazón se interesaron por su vida. Se cortó por lo más rápido, le sugirieron que evite ciertas compañías y que cambie su número de teléfono. Hizo caso.

Veinte millones

“No vamos a descubrir nada diciendo que Exequiel es un buen chico y un jugador increíble”, describe Pinola. “Es un jugador muy completo, es técnica e inteligente. Es más interior y en este último tiempo se ha comprometido más en el juego, tanto en la marca como en la creación. Tenemos que tener en cuenta que tiene 20 años, su futuro será increíble”, asegura Enzo Francescoli. No solo el Madrid sigue los pasos del volante. El Manchester City y el Atlético preguntaron por él. “Es difícil pagar 20 millones por un jugador tan joven. Nosotros tenemos buenos futbolistas en su posición que estancarían su crecimiento”, aseguran los ojeadores del club inglés.

El Madrid, en cambio, sí parece dispuesto a apostar por la nueva perla de River, que tiene como ídolos a Modric y Kroos. “El fútbol argentino vive produciendo joyas. Es un chico joven con un gran talento y muy centrado”, D’Onofrio. Y cuestiona: “¿su pregunta es si el Real Madrid lo estuvo mirando? La respuesta es sí, tiene interés en él. Se lo dijo Butragueño a Francescoli. Quedamos en conversar. No sé si hablaremos acá estos días o en Abu Dabi”, concluye sonriente el presidente, que ya visualiza al River de Gallardo y de su protegido Palacios en el Mundial de Clubes.