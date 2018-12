El fútbol rinde homenaje a las campeonas del mundo

La entrada de la sala Luis Aragonés, situada en el corazón de la Ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid, está presidida por una foto de la selección española campeona del Mundial de Sudáfrica en 2010. Por primera vez desde aquella victoria, este lunes la instantánea comparte protagonismo con otra imagen: la que ha servido de fondo para que posaran las campeonas de otro Mundial, las jugadoras de la selección sub-17 comandada por Toña Is.

El acto, auspiciado por la RFEF, ha servido para rendir homenaje y presentar en sociedad a una generación llamada a llevar al fútbol femenino al siguiente nivel, al que le permite mirar de tú a tú a selecciones con más solera. Pero para que esto suceda, estos días expertas en fútbol femenino como Laura Torvisco, directora de fútbol femenino en la Federación Madrileña, han recordado que las jugadoras deben tener las mismas condiciones de entrenamiento que los equipos cuyo nivel se pretende emular.

En esta labor es fundamental el trabajo eficaz de personas como Rafa del Amo, vicepresidente de fútbol femenino de la Federación. "Él pide lo posible y lo imposible para que tengáis los mejores materiales, los mejores profesionales y las mejores infraestructuras. Contribuye para que no falte de nada", ha dicho de él el presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Conscientes de su importancia, lo primero que han hecho las jugadoras cuando han tomado el micrófono a través de la capitana, Eva Navarro, ha sido dedicar la victoria en el Mundial a del Amo, que tuvo que abandonar Uruguay en mitad de la concentración debido al fallecimiento de su padre.

Instantes después, la propia Navarro puso, sin darse cuenta, una nota simpática que ocultó algo el punto más oscuro del evento. En su alocución, fruto de la inexperiencia y los nervios, la extrema diestra se saltó todo protocolo y se pasó al tuteo al dedicar la victoria al máximo mandatario del fútbol español: "Te dedicamos la victoria a ti, Rubiales. En el Mundial hemos sentido tu aliento, aunque no estabas".

Un relevo inminente

Mientras Rafael del Amo tomaba el último turno de palabra sobre el escenario, Rubiales se situó cuidadosamente entre Jorge Vilda, seleccionador femenino absoluto, y Toña Is, flamante campeona del Mundial al frente de la sub-17 y subcampeona del mundo sub-20. El gesto del presidente responde a las voces que esgrimen el palmarés de la asturiana para reclamarla al frente del combinado nacional. Fiel a su carácter prudente, Is ha dejado esa puerta abierta recordando la figura de Vilda: "Siempre que me lo planteen, es lo que sueña una. Pero ya hay un seleccionador, y no se debe hablar de otra cosa".

En el ambiente flota también la idea de que jugadoras como Eva Navarro, Claudia Pina o Irene López, todas jugadoras de 17 años que no tardarán mucho en debutar con la absoluta, especialmente las dos primeras, ya saben lo que es jugar con la sub-20. La jugadora del Barcelona, bota de plata del torneo empatada a goles (siete) y nombrada mejor jugadora, se ha destapado como un nueve moderno que no se conforma con empujar el balón, sino que busca participar del juego: "Me gusta entrar en contacto con el balón. Además, como jugábamos con Irene de mediapunta, con Toña teníamos hablado cambiar a veces la posición. Ese lugar del campo me gusta porque al final ahí la tengo más".

Algo parecido le sucede a Irene López. Aunque valora haber estado cerca del área para hacer goles, la admiradora de Iniesta, Thiago Alcántara y Vero Boquete ha reconocido sentirse algo más cómoda en la posición de interior, donde puede manejar mejor los ritmos. El fútbol femenino también es fiel al estilo que dio el éxito a la selección absoluta.

Un balón firmado por todas las jugadoras a una aficionada.

Fue una mañana especial para todas ellas, aunque la celebración deparó más ganadoras, algunas inesperadas. Entre la marabunta de técnicos, jugadoras y periodistas, en la Ciudad del Fútbol estuvo también Ainara, de nueve años, y jugadora en un equipo de fútbol de Madrid. Persiguió a todas las jugadoras hasta que consiguió que todas firmaran el balón que traía entre las manos. Fue el primer autógrafo para muchas jugadoras.