La Champions utilizará el VAR a partir de octavos de final

La UEFA no ha podido resistir la fuerte presión de los clubes de continuar organizando la que se considera la mejor competición del mundo sin el sistema de videoarbitraje (VAR). El Comité Ejecutivo del organismo, reunido en Dublín, ha decidido este lunes implementarlo para las rondas eliminatorias de la presente Champions League que comienzan con los octavos de final el próximo mes de febrero. La UEFA tenía prevista su instauración para la próxima temporada, tal y como anunció en el mes de septiembre. Sin embargo, desde hace meses se viene concretando este acelerón en la implantación del nuevo sistema arbitral que pasó su prueba de fuego durante el pasado Mundial de Rusia. Desde entonces, el discurso del presidente de la UEFA, el esloveno Alexander Ceferin, reacio a implantar el VAR de manera inmediata por su enfrentamiento con Gianni Infantino, que lo convirtió en una apuesta personal de cara al Mundial, se ha ido moderando hasta desembocar en su utilización a partir de los cruces que comenzarán el próximo de febrero.

En el mes de abril, con el polémico Real Madrid-Juventus de cuartos de final aún caliente, el presidente de la UEFA Alexander Ceferin declaraba en La Gazetta dello Sport: “La Champions League es como un Ferrari o un Porsche: no se puede conducir de inmediato, se necesita entrenamiento, pruebas fuera de línea, y todos tienen que entender cómo funciona”. En mayo, en Kicker, Ceferin se reafirmaba en su posición: “La gente no entiende esto porque no se explica con la suficiente precisión. La Liga de Campeones es la primera, la máxima del máximo, no se puede hacer una prueba en ese contexto. Todas las reglas deben ser claras”.

En septiembre, cuando la UEFA ya anunció que lo utilizaría para el curso 2019-20, Ceferin dijo: “Confiamos en que introduciendo el VAR en agosto de 2019 daremos el tiempo necesario para tener un sistema sólido y para formar a los oficiales de partido con el objetivo de que la implementación del VAR en la UEFA Champions League, el referente mundial de las competiciones de clubes, sea eficiente y exitosa”. Los tiempos a los que se refería Ceferin, tal y como adelantó este periódico en el mes de agosto que podría suceder,gracias han terminado por acortarse. Por entonces, Ceferin llegó a asegurar en una entrevista a un diario esloveno que “no sé de dónde salen estas informaciones”.

La presión de los grandes clubes, representados por European Club Association (ECA) y encabezados por el presidente de la Juventus Andrea Agnelli, han surtido efecto. “Hay una fuerte voluntad de los clubes de que se utilice el VAR en las competiciones de UEFA lo antes posible", dijo Agnelli durante la última reunión de la ECA el mes pasado, después de que el responsable de arbitraje de la FIFA, Massimo Busacca, expusiera un informe sonre el uso del VAR en el Mundial de Rusia y el aumento en el porcentaje de decisiones correctas. Algunos ejemplos como el gol de Fellaini con la mano en el último Manchester-United Valencia, que certificó la eliminación de la competición del equipo español en la fase de grupos, han abocado a la UEFA a esta decisión. “Me extraña que existiendo el VAR, en esta competición tan grande no esté presente todavía”, declaró Marcelino al término del partido celebrado en Old Trafford. Ese tipo de errores en los cruces eliminatorios habrían redoblado las críticas sobre la UEFA.

Desde el citado polémico final de los cuartos de final de la temporada entre el Real Madrid y la Juventus, en los pasillos de la UEFA era un clamor que la Champions iba a necesitar el VAR más temprano que tarde. La institución ha trabajado a contrarreloj para poder utilizar el videoarbitraje lo antes posible. Entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre organizó tres cursos para árbitros de implementación del VAR celebrados en Amsterdan, Madrid y Estambul. El mayor problema que existía era el cuello de botella que generaba la formación arbitral. Resuelto esto, ahora ya solo con 16 equipos en competición, y también aceleradas las gestiones con los proveedores de la tecnología, la UEFA ha terminado por claudicar con el VAR para este curso, aunque haya aceptado que la Champions se dispute con un sistema arbitral distinto con el que se comenzó a disputar en septiembre.