La selección española apunta a la élite en el Mundial de hockey que inicia ante Argentina

Los entrenamientos de lunes a miércoles desde septiembre, algún cambio táctico y el cambio de mentalidad de los jugadores son los factores que animan a Frederic Soyez, el seleccionador español de hockey hierba, a una optimista constatación previa al inicio del Mundial de hockey hierba que ha empezado a disputarse en Bhubaneswar (India): “Hemos subido un escalón y estamos peleando con los mejores, como se ve por los últimos resultados”. Una aseveración que empezará a ser testada con el primer partido, este jueves (12.30, Eurosport), ante Argentina, la campeona olímpica.

La referencia más reciente es el cuarto puesto, el año pasado, en la World League. En 2016, en los Juegos de Río, el equipo español concluyó en la quinta plaza después de perder la posibilidad de luchar por las medallas al caer en los cuartos de final ante Argentina, en un partido resuelto a falta de un minuto y medio para la conclusión con la transformación por parte del veterano Juan Gilardi de un penalti stroke. Fue un desenlace cruel para el equipo español.

“Argentina nos liquidó el sueño olímpico. Nuestro objetivo es quedar primeros de grupo y eso pasa por empezar ganándoles”, cuenta Xavi Lleonart, 172 veces internacional, campeón de Europa y MVP de la final con el Bloemendaal holandés en mayo y ahora de nuevo jugador del Real Club de Polo. “Somos dos equipos parecidos, pero ellos cuentan con Gonzalo Pellat que es el mejor del mundo en el lanzamiento del penalti córner. Es un plus. Saben que cada penalti córner, un 90% de las veces, es gol. Eso marca la diferencia. Pero tenemos nuestras armas para contrarrestarlo y esperamos sacar los tres puntos. No se trata de que tengamos una espina clavada, pero no está mal que el destino nos dé esta oportunidad”.

Parte de la columna vertebral del equipo olímpico se ha renovado: David Alegre, Roc Oliva, Salvador Piera o David Alegre han dejado el equipo. “Al cambiar a tanta gente después de Río hemos tenido que ajustar el tema táctico. Algunos han cambiado de posición y de momento no ha salido mal”, mantiene Soyez. “En la Liga Mundial en la que nos clasificamos para este Campeonato, Jugamos contra Francia y Nueva Zelanda y ganamos 4-5 y 2-0. Si jugamos bien tendríamos que ganar y Argentina, también. Queremos dar la sorpresa en el primer partido. El equipo tiene más experiencia y vamos con expectativas de entrar en cuartos de final y ver qué pasa luego”.

ESPAÑA, EN EL GRUPO A España compite en el Grupo A del Mundial de Bhubaneswar con Argentina, Nueva Zelanda y Francia. El primero se clasifica para los cuartos de final. El segundo y el tercero deben medirse al tercero y al segundo del Grupo B en octavos de final. Este miércoles se han disputado los dos primeros partidos en el Grupo C: Bélgica, 2; Canadá, 1. India, 5; Sudáfrica, 0. Este miércoles: Argentina-España (12.30) y Nueva Zelanda-Francia (14.30).

Lleonart conviene: “Se ha igualado un poco el nivel. Los grandes han bajado un poco el nivel y nosotros hemos crecido un poco más en estilo y confianza. Los de siempre, Holanda Alemania, Bélgica, Argentina y Australia, son los claros favoritos, pero hay un segundo grupo con equipos como India y España, que plantamos cara a todos y podemos ganar a cualquiera. No tenemos esa regularidad para que nos consideren favoritos, pero eso no quiere decir que no podamos hacer medalla por la preparación que hemos hecho creo que podemos estar en las semifinales”. Las mejores clasificaciones de España en un Mundial fueron las medallas de plata en Utrecht-1978 y Barcelona-1971 y la de bronce en Moënchengladbahc-2006.