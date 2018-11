Roma, antídoto de la Liga

Florentino Pérez presidió la excursión madridista a la costanera del Tíber y al pisar el estadio Olímpico declaró en un corrillo de periodistas su fe en que el 3-0 de Eibar sea un accidente y ante sí se abra un horizonte de alivio.

La Liga ya era un camino tortuoso para el Real Madrid antes de ese encuentro. En la estela de la goleada recibida en Ipurua, queda la sensación de que esta temporada, sin Cristiano Ronaldo, la cuesta se empinará los fines de semana. El remanso de la Champions es el santuario del equipo de Chamartín, que este martes visita a la Roma (21.00, Movistar Liga de Campeones) por sexta vez en la historia. Los precedentes —más que el juego declinante— animan al optimismo. El Madrid ha ganado siete de sus 11 enfrentamientos en total con el equipo de la capital italiana.

Fue precisamente en el partido de ida, en el lejano septiembre, cuando el Madrid vivió su jornada más ilusionante de la temporada. La goleada (3-0) exaltó a Bale, a Modric y a Isco, futbolistas hoy diluidos. De aquel sueño efímero queda poco. Pero una victoria en el Olímpico servirá de antídoto a las mordeduras de la Liga. Tres puntos le asegurarían el liderato del Grupo G y, quién sabe si un nuevo comienzo al calor de renovadas promesas. Si hubo una Decimotercera, la hinchada bien podrá ilusionarse con la Decimocuarta. Por débiles que sean las señales futbolísticas que emite el equipo.

“No todo tiene que ver con la actitud”, dijo Santiago Solari, el técnico, cuando le preguntaron si la irregularidad en LaLiga obedece al desánimo apreciable cada vez que pierden la pelota. “En el fútbol hay muchos factores. Y la responsabilidad siempre es individual. Como en la vida, aquí no existe la responsabilidad colectiva. El todo es la suma de lo que hace cada uno. Si cada uno defiende bien y ataca bien lo haremos bien todos, si uno no defiende bien seremos peores, y si no defienden tres no le podremos ganar a nadie”.

Fue la mayor verdad que dijo Solari desde que es entrenador. Fue lo más parecido a un diagnóstico sobre el desastre de Ipurua.