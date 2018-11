Solari recupera la metodología de Zidane

El primer día que Santiago Solari cruzó la puerta del vestuario del primer equipo del Real Madrid su figura no fue visualizada por sus integrantes como la de un elemento extraño. El argentino, confirmado este martes como entrenador madridista hasta 2021, era un personaje al que se le podía considerar como un conocido entre la plantilla, especialmente por el grupo de jugadores que se ejercita habitualmente en Valdebebas durante los parones de selecciones. Esas semanas, algunos de sus actuales pupilos ya se entrenaron a sus órdenes a tiempo parcial e incluso completo, en las jornadas que también se ausentaba Zinedine Zidane.

Su reciente llegada al ecosistema del primer equipo ha provocado una sensación similar a la que generó la del francés en 2016. Aunque los jugadores insisten en que estaban comprometidos con la idea de Julen Lopetegui, Solari ha recuperado algunos de los hábitos que más ponderaban de Zidane y que se alejan en cierta medida de la figura del vasco, un entrenador más estratega. Dicen fuentes del vestuario que mantienen ciertas semejanzas en el fondo y en la forma. Argumentan que, con el argentino, al igual que sucedía con el francés, no se ven obligados a tener que descifrar continuamente, como en ocasiones les ocurría con Rafa Benítez o el propio Lopetegui. A Solari le observan como un exjugador que no hace mucho tiempo tenía que afrontar situaciones similares a las que atraviesan ellos ahora y apuntan que existe un alto grado de reciprocidad entre todas las partes: ellos ven cómo el rosarino les comprende con facilidad al mismo tiempo el grupo no tiene problemas para entenderle a él.

Su método futbolístico y de trabajo se encuentra en el abanico de semejanzas observadas por los jugadores. El libreto que defiende Solari se acerca más al del francés que al que trató de inculcar Lopetegui. Los futbolistas que han coincidido con ellos, ya sea en el filial o en el primer equipo, apuntan que, al contrario que el vasco y en concordancia con Zizou, Solari no hace tanto énfasis en la estrategia ni en la preparación de los partidos. En la plantilla señalan que, hasta el momento, la planificación ha estado basada en charlas breves, nunca superiores al cuarto de hora, en las que el técnico se centraba en dar algunas instrucciones y en advertir de los peligros, las virtudes y el esquema del rival de turno.

La percepción de la plantilla se extiende también al ámbito comunicativo. La regularidad de los mensajes y órdenes que han visto dar a Solari estas dos semanas es menor a la que planteaba Lopetegui. El argentino no es el tipo de entrenador propenso a dar instrucciones permanentemente. Cuentan jugadores de la cantera que es bastante conciso en sus indicaciones y que no suele abrumar con explicaciones ni interrumpir con regularidad las sesiones para corregir defectos o advertir de errores.

En la pizarra, ya ha dejado intuir conceptos que aplicó en el Castilla. El principal, que su sistema de juego predilecto es el 4-2-3-1, y que en algunos puestos exige unas cualidades y funciones específicas. Los laterales, por ejemplo, tienen que ser profundos en ataque, por eso no tuvo dudas en colocar a Reguilón en lugar de recurrir a Nacho. En el medio, escolta la figura del mediapunta con dos pivotes a los que les pide guardar la posición y aplicarse en las coberturas y las labores defensivas; y arriba, no le incordia no contar con la figura de un nueve puro, pero sí prioriza la de dos extremos con desborde y desequilibro. Hasta el momento, ha recolocado a Bale en la izquierda y ha priorizado a Lucas en la derecha por delante de Asensio o Isco, su decisión más comprometida junto con la de apartar a Keylor Navas de la Champions.

Empleado aplicado

La impresión que tienen de Solari en la primera plantilla coincide en ciertos puntos con la radiografía personal que realizan de él algunos de los jóvenes que estuvieron bajos sus órdenes en la cantera. Le describen como un hombre de humor algo impredecible, pero tranquilo y correcto en el trato. Aseguran que es un tipo reservado, incluso tímido, que habituaba a intercalar repentinamente la cercanía con la frialdad en la convivencia del día a día. En el trabajo le observaban como un empleado aplicado. Habitualmente se hacía evidente que obedecía órdenes de los directivos del club y de Zidane.

Apuntan también que tiene una marcada vocación formativa y no esconden que hasta el final de la pasada temporada tuvieron serias dudas de que fuera a continuar al frente del Castilla. Una parte del grupo que componían las plantillas del filial y el primer juvenil tampoco ocultan en privado su predilección por Guti, entrenador del División de Honor hasta este verano y el único hombre que alteró el ánimo siempre templado de Solari.

Los movimientos que realizó el canterano madridista entre enero y mayo, cuando se atribuía la condición de próximo entrenador del Castilla, provocaron la indignación del argentino. Poco después, se quedó perplejo cuando vio a su excompañero anunciar en la televisión que dejaría el Madrid si no le daban el banquillo del Castilla. Ninguno de los dos intuía entonces que el elegido por los dirigentes para el filial tardaría solo tres meses en promocionar al primer equipo.

La suerte fue para Solari, cuya llegada, a la espera de soluciones tácticas y designación de roles, se aprecia como un déjà vu del aterrizaje de Zidane.