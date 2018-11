Solari: “El Eibar le metió dos cojones; nosotros no estuvimos a la altura”

Salió Raphael Varane con el gesto desencajado de Ipurúa y antes de ducharse declaró lo que le había parecido la derrota (3-0) que acababa de sufrir. “No hemos podido salir de la presión del Eibar con nuestro fútbol”, dijo el central; “nuestro problema ha sido colectivo. Tenemos calidad para jugar, pero colectivamente no estábamos bien colocados y en el juego directo hemos perdido muchos balones”.

La declaración de Varane fue una carga de profundidad contra el entrenador. Los códigos del vestuario lo indican: el responsable del orden colectivo es el técnico. El aludido, en este caso, fue Santiago Solari, que venía de firmar un nuevo contrato con el Madrid la semana pasada, se mostró comprensivo con el entrevistado. “Las entrevistas a pie de campo son difíciles para cualquiera, tanto en la alegría como en la tristeza”, dijo Solari. “No se puede pensar con claridad con las pulsaciones a 200”.

El Eibar vivió un día histórico. El equipo vasco nunca había ganado en su campo al Madrid, al Barcelona o al Atlético. No lo hizo de cualquier manera. Kike, Enrich, Escalante y sus compañeros remataron ocho veces entre los tres palos de Courtois. La respuesta del Madrid fue de tres disparos al arco de Asier Riesgo.

Lo primero que manifestó Solari cuando se hizo cargo del Madrid hace un mes, tras la destitución de Julen Lopetegui, fue que el equipo tenía que “jugar con un par de cojones”. Fue su respuesta a la cuestión de su estilo, de las ideas que quería imprimir al equipo. Las palabras entraron en contradicción con la pregunta que le formularon y con el discurso y el carácter de un hombre que se había expresado en otros términos a lo largo de su carrera precedente. Tras el 3-0, este sábado le preguntaron, siguiendo su razonamiento, si resulta que ahora al Madrid le habían faltado “cojones”, a la vista de una estadística que indicaba que el equipo había disputado su partido más pobre en lo que va de curso.

“¿Qué tiene que ver eso con la estadística?”, se preguntó, como si la testosterona tuviera algo que ver con el estilo. “El Eibar, sí, le metió dos cojones. Se vio que nosotros no estuvimos a la altura, pero no en ese sentido. Hemos perdidos algunas segundas jugadas y hay otros detalles que han inclinado la balanza en favor del rival. Pero son cuestiones íntimas que debemos discutir entre nosotros”.

“No me parece que haya habido falta de actitud de mis jugadores”, prosiguió. “Pusieron todo lo que tenían de sí. Es verdad que perdimos repetidas batallas al principio del partido y no lo superamos. Pero sacar conclusiones de un solo partido no corresponde. Sacaré conclusiones en relación a los cinco partidos que he dirigido, porque no olvidemos que veníamos de ganar cuatro partidos seguidos. Claramente el vestuario hoy no es un carnaval, pero en los últimos partidos mostramos argumentos que nos permiten ser optimistas”.

Cuando Solari se subió al autobús, del vestuario emergió Sergio Ramos para echarle un capote, tras el tropiezo de Varane. “Habíamos preparado el partido de una manera muy buena durante toda la semana”, dijo el capitán, elogiando la labor del técnico al tiempo que le desmentía en lo relativo a la actitud. “Cuando no igualamos al rival en ganas e intensidad nos convertimos en un equipo vulgar”, subrayó. “Debemos hacer autocrítica porque no estuvimos al nivel”.

Ramos: "La plantilla es la que es"

Ramos confesó que al Madrid le faltó energía y convicción en Eibar. “Hoy”, dijo, “no hay excusa. En la Primera División hay un nivel de igualdad muy grande. Cuando no igualas al rival en ganas y en ritmo, pasa lo que pasa. Cuando se te adelantan en el marcador entras en una dinámica mala. El equipo no ha levantado la cabeza ni ha mantenido la tranquilidad. Todo nos ha salido mal y al Eibar todo le ha salido fenomenal. Ahora debemos estar juntos y salir de esta mala racha en la que estamos metidos desde hace tanto tiempo”.

“Cuando no tienes actitud todo lo demás es más complicado”, abundó el capitán. “Cuando hay una diferencia de actitud tan grande con el rival todo se te complica. No es un problema físico. Físicamente el equipo está bien. El problema es de otro tipo”.

Inquirido por la calidad de la plantilla diseñada por el presidente Florentino Pérez el verano pasado como una probable causa de los malos resultados, Ramos respondió como pudo: “Yo no voy a analizar la plantilla. La plantilla es la que es desde el comienzo de temporada y estamos los que estamos. Tenemos que estar juntos cuando se gana o se pierde”.

Ramos avisó que emprenderá acciones legales contra Football Leaks por difamación, después de que los medios que publican sus informaciones denunciaran que incumplió la normativa antidopaje de la Asociación Mundial Antidopaje tras la final de la Champions disputada en Cardiff, en 2016. “Es un tema complicado”, dijo. “Saldré a defenderme con mi equipo legal. Llevo más de 250 o 350 controles antidoping. Siempre he cumplido. Nunca hubo una irregularidad. Nos avisaron hace un mes y medio amenazando con la noticia. Es mentira y no teníamos ningún temor de que saliera. Tomaré medidas porque han intentado manchar mi imagen y mi estatus”.