La cima de Johnny Sexton, el apertura todoterreno

El rugby internacional ha respondido con agilidad a la agresión homófoba sufrida por el excapitán galés Gareth Thomas a manos de un adolescente de 16 años. El polivalente jugador compitió con el XV del Dragón entre 1995 y 2007 y salió del armario dos años después, confesando desde entonces el infierno que pasó por su identidad sexual en la presión que supone el deporte profesional. Él mismo denunció por redes sociales su agresión y provocó un gesto planetario como que los All Blacks llevaran los cordones de sus zapatillas con la bandera arcoíris en Italia.

No fueron los únicos. Era casi natural que Gales apoyase la iniciativa, que también secundaron otros gigantes del rugby como Francia. Fue una respuesta contundente en un deporte que vivió este verano una seria polémica después de que Israel Folau, una de las estrellas de Australia, dijera que la homosexualidad era un pecado. En el partido que enfrentaba a su selección con Inglaterra, el seleccionador Michael Cheika dejó en manos de cada jugador si querían vestir los cordones, un grupo en el que milita otra figura planetaria como David Pocock, un activista en favor de instaurar en Australia el matrimonio homosexual. Los ingleses hicieron lo mismo, pero hubo dos casos disidentes. Sam Underhill, que subrayó su apoyo a la causa LGTB, decidió no llevarlos argumentando que no eran cómodos; mientras, Ben Te'o dijo que no le habían llegado.

La gira otoñal de los grandes del sur por el hemisferio norte ha concluido este sábado con la gesta de Fiyi, logrando en París su primera victoria ante Francia (14-21) y sembrando nuevas dudas sobre el deseando renacer del XV del Gallo. Inglaterra, que solo ha cedido ante los All Blacks, venció a Australia (38-17) y Gales cerró un noviembre inmaculado con un triunfo ante Sudáfrica (20-11). Decepcionó Argentina, derrotada en Dublín, París y Edimburgo.